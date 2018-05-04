Следить за соблюдением новых правил поведения в аэропортах будут сотрудники Минтранса
В столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» на этой неделе начнут работать инспекторы по контролю за соблюдением правил поведения в воздушных гаванях. Правила в конце апреля были утверждены депутатами Московской областной думы
В столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» на этой неделе начнут работать инспекторы по контролю за соблюдением правил поведения в воздушных гаванях. Правила в конце апреля были утверждены депутатами Московской областной думы.
Инспектировать аэропорты будут по шесть сотрудников Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сообщил глава ведомства Игорь Тресков. По мере необходимости штат проверяющих будет увеличен.
В пресс-службе Минтранса Московской области «Интерфаксу» также сообщили, что поправки в региональный КоАП, закрепляющие штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах, вступят в силу через 2-3 недели. До этого времени инспекторы будут проводить с нарушителями разъяснительную работу.
Ранее Мособлдума ввела ответственность за нарушение правил поведения в «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковском». Депутаты ввели штрафы за сидение на ступеньках и полу, переодевание в туалете, бег по эскалаторам и траволаторам, прослушивание музыки без наушников и перевозку детей на багажных тележках. Также запрещается ставить багаж на сиденье и ступеньки эскалатора. Штрафы для физических лиц составляют 5 тысяч рублей.
Пассажиры в социальных сетях возмутились новым правилам и поинтересовались у властей, как в таком случае быть пассажирам задержанных рейсов, которые не по своей воле вынуждены ночевать в аэропортах и спать на полу. В подмосковном Минтрансе в ответ на возмущение граждан заверили, что пассажиров с билетами не будут штрафовать за сидение на полу.