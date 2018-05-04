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04 мая 06:27

Законопроект об ответных мерах на санкции США ударит по инвалидам и тяжелобольным

Комиссия по международным делам Госдумы изучила законопроект об ответных мерах на санкции, введенные властями США против России, и пришла к выводу, что принятие документа в первую очередь ударит по инвалидам и людям с тяжелыми хроническими заболеваниями

Фото: ТАСС

Комиссия по международным делам Госдумы изучила законопроект об ответных мерах на санкции, введенные властями США против России, и пришла к выводу, что принятие документа в первую очередь ударит по инвалидам и людям с тяжелыми хроническими заболеваниями. Авторы документа среди прочего предлагают в ответ на санкции запретить ввоз в Россию импортных лекарств.

В заключении комиссии говорится, что хотя запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства и препараты, аналоги которых не производятся в России, введение этой меры все равно приведет к удорожанию лекарств  отечественного производства. Это в свою очередь негативным образом  отразится на положении наиболее уязвимых групп населения - инвалидах, пациентах, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями.

«В связи с этим полагаем необходимым дополнительно обсудить вопрос о целесообразности введения пунктом 15 статьи 2 законопроекта запрета или ограничения ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведенных в Соединенных Штатах Америки», - говорится в заключении комиссии, которое приводит «МБХ.Медиа».

Ранее Совет Федерации выступил против принятия законопроекта об ответных санкциях в той части, где предлагается запретить ввоз в России лекарств из США. Сенаторы заявили, что сначала необходимо провести подробный анализ рынка и подсчитать количество пациентов, у которых есть непереносимость российских препаратов, заменяющих американские аналоги.

В Минздраве добавили, что Россия пока не готова к полному отказу от лекарств, привезенных из США. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин (один из авторов законопроекта о контрсанкциях) заявил, что Минздрав неэффективно занимается импортозамещением лекарств.

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