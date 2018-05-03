Российские власти не исключили блокировки мессенджера Viber
Российские власти вслед за Telegram могут заблокировать мессенджер Viber. Соответствующие меры будут приняты, если спецслужбы не получат доступ к ключам шифрования Viber, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров
Российские власти вслед за Telegram могут заблокировать мессенджер Viber. Соответствующие меры будут приняты, если спецслужбы не получат доступ к ключам шифрования Viber, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования - это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», - заявил министр, слова которого приводит ТАСС.
Ранее операционный директор компании Viber Media S.a.r.I., владеющий одноименным мессенджером, Майкл Шмилов заявил, что команда Viber не сможет выполнить требование о предоставление ключей безопасности. Дело в том, что основные функции Viber защищены с помощью сквозного (или end-to-end) шифрования, при котором ключи хранятся только на устройствах клиентов.
«Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется», - заявил РБК г-н Шмилов.
Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер Telegram. Решение об ограничении доступа к сервису было принято в связи с отказом мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифрования переписки пользователей.