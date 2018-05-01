Свобода или шашлыки?
У меня не было выбора между митингом и шашлыками, потому что ни туда ни туда я пойти не мог. У меня сегодня рабочий день. Иначе, наверное, сходил бы – пускай сам же и назвал подобные акции в теперешних условиях абсолютно бесполезными. Но сходил бы потому, что это возможность увидать тех, кого сто лет не видел и зарядиться позитивом от общения с хорошими людьми. В этом смысле митинги теперь несут ту же функцию, что и шашлыки: общение в хорошей компании на свежем воздухе. Правда, на шашлыках бухают, а на митингах все делается на трезвую голову. Хотя именно трезвого взгляда на ситуацию не хватает, в том числе и тем, кто в них участвует.
Еще с самых первых больших московских шествий шла отчаянная битва за явку и правильный подсчет митингующих. У полиции цифры всегда дико заниженные, у организаторов оптимистично завышенные. Сегодня полиция дает 7,5 тысяч, а «Белый счетчик», у которого есть и опыт, и, самое главное, совесть, дает 12,5 тысяч. И это мало. Я понимаю, что тем, кто были на площади, мои слова обидны. Им кажется, что вокруг море народу. Но люди — преимущественно среднего роста и в толпе всегда кажется, что вокруг море. А еще наш народ мало ходит на футбол. Кто бывает на футболе, точно знает, как выглядят 10 тысяч, как 20 тысяч, а как 5 тыщ. Но страна у нас не футбольная и толпа вокруг создает неверные иллюзии. Кстати, о футболе. Средняя посещаемость футбольного матча в России – 13 тысяч зрителей. Каждую неделю на каждый из восьми матчей по этому задрипанному российскому футболу приходит в среднем больше людей, чем пришло на митинг за Телеграм и, что еще важнее, за свободу интернета в России! 12,5 тысяч – это всего лишь число подписчиков небольшого телеграм-канала! О чем мы тогда вообще говорим?
Конечно, время для акции было выбрано максимально неудачное. Дуров – великий техник, но фиговый стратег. В разгар майских праздников, при отличной погоде, никакая сила не оторвет наших сограждан от мангала, огорода и напитков разной степени крепости. И вот тут самое время задать вопрос: мы что, жвачные животные? Почему для нас что угодно оказывается важнее свободы? Футбол, шашлыки, простое сидение на диване? Ну, потому что мы и в самом деле жвачные животные! Нас так воспитывали из поколения в поколение. Жрать было нечего, а работа была тяжелой — так что добыча пропитания и возможность отдохнуть были важнейшими делами. А про свободу нам говорили, что наверху есть начальство и оно лучше знает, как лучше. И возмущаться мы начинаем только тогда, когда персонально у нас буквально вырывают что-то из рук. Когда за окном конкретно у нас воняет свалка, когда конкретно у нас за окном горит торговый центр и гибнут дети. Когда конкретно у нас придут и перережут провода и отнимут телефон, оставив именно нас без интернета – тогда завопим. А до тех пор дыхание — ровное, пульс спокойный, брюхо сытое. И мы с удовольствием говорим, как здорово, что в городе с населением в 12,5 миллионов на митинг за свободу пришло 12,5 тысяч. Один из тысячи. Ура!