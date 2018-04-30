Митинг против блокировки Telegram посетили более 12 тысяч человек
В Москве 30 апреля прошла акция в поддержку заблокированного мессенджера Telegram и свободного интернета. По данным МВД России, в акции приняли участие около 7,5 тысяч человек. По другим данным, 12 тысяч человек
В Москве 30 апреля прошла акция в поддержку заблокированного мессенджера Telegram и свободного интернета. По данным МВД России, в акции приняли участие около 7,5 тысяч человек. По данным «Белого счетчика», на митинге присутствовало более 12 тысяч человек.
Акция была согласована с городской администрацией. Ее организатором выступила Либертарианская партия России.
В 14:00 на улице Маши Порываевой стартовало шествие за свободный интернет. Шествие завершилось митингом на проспекте академика Сахарова.
Акцию поддержал основатель Telegram Павел Дуров. Он отметил, что москвичи должны выразить общую позицию по поводу действий российских властей в отношении свободы слова. Дуров также добавил, что последние две недели команда мессенджера вела «неравный бой с интернет-цензором» ради пользователей из России.
Митинг посетил оппозиционер Алексей Навальный, который призвал пришедших на акцию к сопротивлению. «Это их государственная позиция — «мы власть, нас охраняют эти автобусы [указал на автозаки с полицией] и у нас есть право читать, что вы пишете… Интернет — единственная сфера, по-настоящему развивающаяся в стране, и они говорят — вы плохо себя ведете, и мы сожрем ваш интернет», - заявил Алексей Навальный, слова которого приводит РБК.
Участники митинга вслед за оппозиционером скандировали «Долой царя!».