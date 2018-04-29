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29 апреля 14:23

Пассажирам с билетами разрешили лежать на полу в аэропортах без штрафа

Министерство транспорта Московской области прокомментировало новые правила поведения в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский». Ранее сообщалось, что теперь пассажиров будут штрафовать за сидение на полу, сон на скамейках и т.д.

Фото: РИАМО

Министерство транспорта Московской области прокомментировало новые правила поведения в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский». Ранее сообщалось, что теперь пассажиров будут штрафовать за сидение на полу, сон на скамейках и т.д.

В подмосковном Минтрансе заверили, что запрет лежать на полу или скамейках не касается людей с авиабилетами. Ранее многие интернет-пользователи возмутились новым правилам, отметив, что пассажирам задержанных рейсов не по своей воле приходится буквально «жить в аэропорту».

Правила гласят, что на территории аэропортов запрещено находиться в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях, напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках, а также сидеть на напольном покрытии, ступенях, лестничных площадках, использовать специально выделенные места для инвалидов и маломобильных лиц, предусмотренные в залах ожидания, за исключением случаев использования их пассажирами и маломобильными лицами, сообщает РБК.

В Минтрансе отметили, что данные правила направлены не против пассажиров, а лиц без определенного места жительства, а также лиц, осуществляющих предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Существующее законодательство не позволяло привлекать таких лиц к административной ответственности, заявили в минтрансе Подмосковья.

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