Как вам такие сценаристы?
Для тех, кто не следит за очень странным делом бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, короткое резюме.
Человека 10 месяцев держат в СИЗО. На прошлой неделе в очередной раз пересматривают меру пресечения – и оставляют за решеткой. Вдруг через три дня само следствие заявляет, что ходатайствует о переводе под домашний арест. После такого всегда выпускают, суд – формальность. Он кстати был назначен с рекордной скоростью, на 27 апреля. Заключенный, семья, друзья и все, кто поддерживает этого немолодого человека, ведущего себя с огромным достоинством, радуются и ждут этого дня.
И вот суд состоялся. В ходатайстве следствия (!) отказано, Алексея Малобродского отправили обратно в тюрьму.
Понимающие люди говорят, что весь этот сценарий был затеян, чтобы психологически сломать подследственного, который отказывается давать нужные показания. Если это правда, как вам такие сценаристы?
Пожалуйста, следите за делом Малобродского. Тут нужна общественная поддержка, больше надеяться не на кого.