Глава Волоколамского района попросил мэрию не согласовывать акции против свалки из-за ярмарок
Глава района Андрей Вихарев просил мэра города Петра Лазарева не согласовывать акции против мусорной свалки из-за ярмарок, которые планируется провести на майских праздниках. Однако мэрия не стала выполнять просьбу районной власти
Мэр Волоколамска Петр Лазарев согласовал серию одиночных пикетов против мусорного полигона «Ядрово», которые пройдут с 26 по 30 апреля, а также со 2 по 4 мая. Такое решение мэр принял, несмотря на убедительную просьбу главы Волоколамского района не согласовывать протестные акции в течение месяца.
По данным «Новой газеты», глава района Андрей Вихарев просил мэра города Петра Лазарева не согласовывать акции против мусорной свалки из-за ярмарок, которые планируется провести на майских праздниках. Однако мэрия не стала выполнять просьбу районной власти.
«Если честно, эти ярмарки уже всех замучили в Волоколамске. Сколько можно их проводить? А прикрываться этими ярмарками. Ну, это вообще не солидно» - заявил Петр Лазарев.
Мэр отметил, что в городе из-за выбросов свалочного газа введен режим чрезвычайного положения, а местные жители давно перестали ходить на ярмарки. Лазарев назвал нецелесообразным проведение подобных мероприятий в данных условиях, так как вредные вещества будут оседать на одежду и продукты, которые продаются на ярмарке.
Последний крупный согласованный митинг против полигона «Ядрово» прошел в Волоколамске 14 апреля. Районные власти попытались отвлечь граждан от митинга с помощью концерта и выставки военной техники, однако жители города проигнорировали организованные чиновниками развлечения.