Жительница Оренбурга стала фигуранткой уголовного дела из-за найденного на улице GPS-трекера
Жительница Оренбурга стала фигуранткой уголовного дела о незаконном обороте «шпионских» устройств, после попытки продать через интернет «безделушку с логотипом Android и надписью «Mini A8»
Жительница Оренбурга стала фигуранткой уголовного дела о незаконном обороте «шпионских» устройств, после попытки продать через интернет «безделушку с логотипом Android и надписью «Mini A8».
Роксана Нечет рассказала порталу Znak.com, что еще зимой ее отчим во время прогулки с собакой случайно нашел некое устройство с логотипом Android и надписью «Mini A8». «Безделушка» несколько месяцев просто лежала дома. Девушка подумала, что это какое-то устройство для смартфона, и решила его продать с помощью сервиса «Юла.ру».
«В своем объявлении я даже не указала описания устройства, потому что не была уверена в том, что это такое», - рассказала Роксана Нечет. Спустя некоторое время ей позвонил покупатель. Сначала девушка не могла найти время на встречу с покупателем, он он был очень настойчив.
В итоге покупателем оказался сотрудник Следственного комитета, а затем девушке сообщили, что против нее возбуждено уголовное дело.
«Я была в шоке, у меня случилась настоящая истерика. Следователь был очень груб, требовал, чтобы я взяла вину на себя, что я специально заказываю устройства по интернету и перепродаю их. Но я ни в чем не виновата!» - сообщила Роксана Нечет.
Адвокат девушки сообщила, что следователям предстоит доказать, что ее клиентка действовала умышленно, иначе привлечение ее к ответственности невозможно.
Ранее фигурантом аналогичного уголовного дела стал фермер из села Лопатки Курганской области. Евгений Васильев заказал на сайте AliExpress GPS-трекер для своего теленка. На почте фермера уже ждали сотрудники правоохранительных органов.
Дело курганского фермера получило широкий общественный резонанс, а президент Владимир Путин пообещал разобраться в сложившейся ситуации. В итоге дело было закрыто, а правоохранительные органы принесли фермеру свои извинения.
После огласки дела курганского фермера депутат Госдумы Наталья Поклонская подготовила законопроект, который освобождает гражданина от уголовной ответственности за бытовое использование спецсредств для негласного получения информации, однако Госдума пока документ не рассматривала.