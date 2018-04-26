«Единая Россия» подарила химкинскому обществу слепых тактильный портрет Путина
Члены химкинского отделения партии «Единая Россия» подарили местному отделению Всероссийского общества слепых тактильный портрет президента Владимира Путина
Фото: Тифлоцентр "Вертикаль"
Члены химкинского отделения партии «Единая Россия» подарили местному отделению Всероссийского общества слепых тактильный портрет президента Владимира Путина.
В своем аккаунте в соцсети Instagram единороссы объяснили, что такой подарок обществу слепых был сделан для того, чтобы члены общества «могли представить лицо президента».
«Изображение разработано совместно с незрячими специалистами, изготовлено из экологичных гипоаллергенных материалов, максимально приближено к оригинальному размеру», - говорится в сообщении партии.