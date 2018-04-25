Власти возобновили снос гаражей в Раменках. Собственники пожаловались в прокуратуру
В московском районе Раменки возобновился снос гаражей на территории, которую местные жители прозвали «Шанхай». Снос гаражей осуществляется ради проекта МГУ «Научно-технологическая долина»
В московском районе Раменки возобновился снос гаражей на территории, которую местные жители прозвали «Шанхай». Снос гаражей осуществляется ради проекта МГУ «Научно-технологическая долина», над концепцией которой трудился фонд предполагаемой дочери президента РФ. Собственники говорят, что чиновники демонтируют гаражи без разрешения суда и отказываются выплачивать компенсацию.
Местные жители рассказали РБК, что в середине апреля в «Шанхай» приехала техника и стала крушить гаражи. Снос возобновили без уведомления владельцев. Денежную компенсацию собственникам гаражей власти также не выплатили.
Собственники подали заявление в прокуратуру Москвы, в котором отмечается, что на спецтехнике нет госномеров, а рабочие отказываются предъявить документы. Сейчас жителям Раменок приходится ночевать в гаражах, чтобы уберечь свою собственность от сноса.
Территорию «Шанхая» власти расчищают под проект, заказчиком которого выступает МГУ им. Ломоносова. Речь идет о строительстве Научно-технологической долины.
Начальник земельно-правового отдела управления имущественных и арендных отношений МГУ Николай Поникаров сообщил, что перед сносом администрация вуза разместила на гаражах объявления о необходимости до 16 апреля предоставить документы, подтверждающие права на строения.
По проекту Научно-технологической долины МГУ, сносу подлежит несколько тысяч гаражей, принадлежащих членам кооперативов «Феникс», «Раменский тупик» и «Сирена». Первая волна сноса прошла в 2015-2016 гг.
На публичных слушаниях по проекту Долины МГУ в 2015 году собственникам обещали компенсации. Об этом говорилось и в официальном объявлении префектуры ЗАО. За кирпичный гараж чиновники обещали выплатить 200 тысяч рублей, а за металлический - 150 тысяч рублей.
Сносом гаражей занимается ООО «АйДиЭс Партс». Фирма обязана выявить владельцев гаражей и организовать выплату компенсаций. В «АйДиЭс Партс» заверили, что сносят гаражи в «Шанхае» на законных основаниях.
Председатель гаражного кооператива «Феникс» Борис Герасимов сообщил РБК, что «АйДиЭс Партс» демонтирует гаражи без ордера на снос, а под прикрытием договора с МГУ на уборку территории от мусора.
Собственники также жалуются, что рабочие вскрывают и разворовывают гаражи, вывозят имущество и сдают фрагменты конструкций на металлолом.