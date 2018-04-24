Калужский губернатор призвал бороться с «цыганщиной» на кладбищах
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил запретить устанавливать оградки вокруг могил на кладбище. Высокопоставленный чиновник отметил, что родственники усопших зачастую устраивают на кладбищах «цыганщину»
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил запретить устанавливать оградки вокруг могил на кладбище. Высокопоставленный чиновник отметил, что родственники усопших зачастую устраивают на кладбищах «цыганщину».
«Давайте, как говорится, приближаться к цивилизованной роли. Внутри этого забора, который вокруг кладбища есть, больше не нужно никаких оград. Что же это такое! По кладбищу пройти невозможно, кто во что горазд. Все от кошелька зависит! Человек жил бедно, умер и все равно каждому видно, что ему некому поставить такую ограду, которая есть у соседа - с куполами, со всеми прибамбасами. Там, по крайней мере, пусть будут равны. Цыганщина! Я извиняюсь перед этой национальностью, но так называется просто», - заявил калужский губернатор, слова которого приводит издание «КР40.ru».
С такой эмоциональной речью Анатолий Артамонов выступил в ходе обсуждения состояния кладбища в деревне Шопино. Ранее местные жители пожаловались на необходимость брать письменное разрешение в городской управе Калуги, чтобы установить памятник или ограду на месте упокоения усопшего.
Однако губернатор все же рекомендовал местной администрации проявлять настойчивость и ограничивать чрезмерного количества оградок и заборов.