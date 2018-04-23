Студентам томских вузов пригрозили выселением из общежития за пропуск субботников
Студенты томских государственных вузов пожаловались на ужесточение правил заселения в общежития. Чтобы получить место в общежитии учащиеся должны ходить на субботники и зарабатывать баллы
Студенты томских государственных вузов пожаловались на ужесточение правил заселения в общежития. Чтобы получить место в общежитии учащиеся должны ходить на субботники и зарабатывать баллы.
Координатор томского штаба Алексея Навального Ксения Фадеева сообщила порталу Znak.com, что на балльную систему жалуются студенты многих вузов. Так, студенты Томского государственного университета (ТГУ) рассказали, что получили от старост напоминания о том, что им нужно набрать 500 баллов, чтобы оставить за собой место в общежитии № 5 ТГУ. В противном случае им грозит выселение.
Баллы на получение жилья студентам предлагают набирать несколькими способами. Например, 35 баллов можно получить за дежурство, а участие в субботнике оценивается в 50 баллов.
«Причины отказа в заселении: курение в общежитии; не отработано 1-2 субботника; не дежурили в свои дежурные дни; не проживали в общежитии в течение года (хотя бы 50%)», - говорится в сообщении старост ТГУ.
В администрации Томского госуниверситета ситуацию с баллами на получение места в общежитии пока не прокомментировали.