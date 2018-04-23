Депутатов Госдумы просят отказаться от запрета на ввоз американских лекарств
Депутатов Госдумы попросили отказаться от введения запрета на ввоз лекарств из США в рамках ответных мер на новые антироссийские санкции. Медики предупреждают, что российские граждане с тяжелыми заболеваниями могут потерять шансы на продление своей жизни
Депутатов Госдумы попросили отказаться от введения запрета на ввоз лекарств из США в рамках ответных мер на новые антироссийские санкции. Медики предупреждают, что российские граждане с тяжелыми заболеваниями могут потерять шансы на продление своей жизни.
Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Алексей Эрлих в своем открытом письме призвал депутатов Госдумы исключить из законопроекта о контрсанкциях пункт о запрете на ввоз зарубежных лекарств. Письмо опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
По мнению врача, законопроект хоть и предполагает ввести запрет только на те препараты, аналогов которым нет в России, однако это не защитит пациентов, которые вынуждены пользоваться только определенными препаратами и не могут заменить их на другие. «Важно, что это люди с тяжелыми и редкими заболеваниями! Важно, что они могут погибнуть без своих лекарств», - считает Алексей Эрлих.
Медик отметил также, что в случае расширения контрсанкций на другие страны, российская медицина может оказаться «за той катастрофической чертой, к которой вы собираетесь ее подвести».
«Ситуация с запретом на лекарства напоминает мне падающий воздушный шар, когда его пассажиры сбрасывают балласт, чтобы не упасть. Но, в случае принятия законопроекта, можете начать сбрасывать пассажиров. Я даже не хочу сейчас писать о том, что вводить любой запрет на любые лекарства - это бесчеловечно, и никакие государственные интересы не могут быть обоснованием для того, что ради них ставить под удар (даже пытаться это делать) больных людей. Так не поступали воины в честных битвах, но это позиция варваров, пиратов, людоедов!» - говорится в письме врача.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что под санкции попадут только лекарства, которые имеют отечественные аналоги. Однако специалисты указывают на то, что многие российские аналоги импортных лекарств по химическому составу далеки от оригинала. Пациенты после замены оригинального препарата на российский аналог часто жалуются на осложнения или отсутствие ожидаемого эффекта.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова также признала, что Россия пока не способна в полной мере обходиться без зарубежных медикаментов.