В результате урагана в Москве и Московской области погибли два человека
В результате урагана, который обрушился на Москву и Московскую область в субботу, 21 апреля, погибли два человека и еще 17 пострадали. Среди погибших мужчина и ребенок
В результате урагана, который обрушился на Москву и Московскую область в субботу, 21 апреля, погибли два человека и еще 17 пострадали. Среди погибших мужчина и ребенок.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Twitter, что пострадавшую в результате урагана девочку спасти не удалось. Погибший мужчина был жителем Подмосковья. Он получил смертельные травмы в результате падения строительного вагончика в Мытищах.
Число пострадавших оценивается от 12 до 17 человек. Госпитализация понадобилась троим детям и четырем взрослым.
В результате урагана в Москве и Подмосковье были повалены сотни деревьев и сорваны крыши с гаражей и плохо укрепленных конструкций. Сейчас городские службы занимаются устранением последствий непогоды.
По данным РБК, ураган обесточил 48 населенных пунктов, в которых проживают около 13 тыс. человек.
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщила о перебоях в движении электричек в связи с непогодой. Проблемы возникли в Савеловском и Ярославском направлениях.