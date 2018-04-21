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21 апреля 22:38

В результате урагана в Москве и Московской области погибли два человека

​В результате урагана, который обрушился на Москву и Московскую область в субботу, 21 апреля, погибли два человека и еще 17 пострадали. Среди погибших мужчина и ребенок

Фото: Вести.ру

В результате урагана, который обрушился на Москву и Московскую область в субботу, 21 апреля, погибли два человека и еще 17 пострадали. Среди погибших мужчина и ребенок.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Twitter, что пострадавшую в результате урагана девочку спасти не удалось. Погибший мужчина был жителем Подмосковья. Он получил смертельные травмы в результате падения строительного вагончика в Мытищах.

Число пострадавших оценивается от 12 до 17 человек. Госпитализация понадобилась троим детям и четырем взрослым.

В результате урагана в Москве и Подмосковье были повалены сотни деревьев и сорваны крыши с гаражей и плохо укрепленных конструкций. Сейчас городские службы занимаются устранением последствий непогоды.

По данным РБК, ураган обесточил 48 населенных пунктов, в которых проживают около 13 тыс. человек.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщила о перебоях в движении электричек в связи с непогодой. Проблемы возникли в Савеловском и Ярославском направлениях.

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