Российских школьников накануне протестной акции тестируют на патриотизм
В Санкт-Петербурге школьников обязали пройти тестирования на патриотизм и экстремизм. В частности, такие анкеты раздали учащимся общеобразовательных школ Московского района города
В Санкт-Петербурге школьников обязали пройти тестирования на патриотизм и экстремизм. В частности, такие анкеты раздали учащимся общеобразовательных школ Московского района города.
Фотографии страниц теста опубликовал 19 апреля в Telegram-канале активист Ярослав Путров. Он предположил, что тестирование школьников на экстремизм решили провести с целью выявить потенциальных участников протестной акции против «царствования» Владимира Путина 5 апреля.
В тесте школьникам предлагается выбрать утверждение, с которым согласен, и выставить градацию, насколько: «Интересы России превыше моих собственных», «Я готов встать на защиту своей родины и народа», «У меня возникает чувство гордости за современное политическое влияние России», «Я живу в России и не собираюсь никуда уезжать».
Также подросткам предлагается выбрать актуальный для школьной среды вид экстремизма: религиозный, этнический, политический.
В комитете по образованию «Фонтанке» заявили, что данное тестирование не имеет никакого отношения к протестным акциям и было запланировано еще год назад в рамках комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.