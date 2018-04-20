Россия может приостановить авиасообщение с США из-за отказов в выдаче виз пилотам
МИД РФ сообщил о возможном прекращении авиационного сообщения между США и Россией. Такая мера рассматривается в качестве ответа на отказ в выдаче виз пилотам авиакомпании «Аэрофлот».
МИД РФ сообщил о возможном прекращении авиационного сообщения между США и Россией. Такая мера рассматривается в качестве ответа на отказ в выдаче виз пилотам авиакомпании «Аэрофлот». При этом «Аэрофлот» является единственным перевозчиком на данном маршруте.
В МИД назвали «удручающим» положение с выдачей россиянам американских виз. Официальный срок ожидания увеличился с 85 до 250 дней.
«Визовая блокада выстраивается Вашингтоном абсолютно сознательно и преднамеренно - в качестве дополнительного рычага давления… Власти США словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми», - говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.
12 апреля в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что открытые визы в США имеют достаточное количество пилотов и членов экипажей, что позволит обеспечить долгосрочного авиасообщение между странами.
Трудности в получении американских виз возникли после взаимной высылки дипломатов, а генконсульство США в Санкт-Петербурге было полностью закрыто.