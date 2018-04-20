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20 апреля 00:34

В Чувашии ямы на дорогах залатали портретами «друзей Путина»

В Чувашии активисты движения «Открытая Россия» провели акцию с целью привлечь внимание местных властей к плохим дорогам. В рамках акции ямы на дорогах в Чебоксарах и Новочебоксарске были закрыты портретами чиновников и бизнесменов

Фото: Ideal.Реалии

В Чувашии активисты движения «Открытая Россия» провели акцию с целью привлечь внимание местных властей к плохим дорогам. В рамках акции ямы на дорогах в Чебоксарах и Новочебоксарске были закрыты портретами чиновников и бизнесменов, которые входят в ближний круг президента Владимира Путина.

«Плохие дороги часто становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Наша власть тратит миллиарды на войну в Сирию. Мы считаем, что действующая власть, во главе с президентом и его «друзьями» раскидали бюджет страны не в интересах народа, а ради личных политических амбиций. Поэтому сегодня мы раскидали, правильнее сказать залатали, ямы на дорогах портретами „друзей Путина“», - заявил в беседе с изданием «Idel.Реалии» координатор движения в Чувашии Антон Кравченко.

На «экспресс-ремонт» дорог чувашских дорог пошли портреты премьер-министра Дмитрия Медведева, а также бизнесменов Юрия Квальчука и Аркадия Ротенберга.

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