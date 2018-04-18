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18 апреля 15:49

В приморских колониях на время проведения ЧМ-2018 появятся спортбары

Управление ФСИН по Приморскому краю предоставит заключенным региональных исправительных колоний возможность посмотреть матчи Чемпионата мира по футболу-2018. Специально для арестантов будут организованы спортбары с телевизорами

Фото: PixaNews

Управление ФСИН по Приморскому краю предоставит заключенным региональных исправительных колоний возможность посмотреть матчи Чемпионата мира по футболу-2018. Специально для арестантов будут организованы спортбары с телевизорами и «приятной для болельщиков атмосферой».

Сейчас сотрудники исправительных колоний проводят для осужденных лекции по истории футбола, творческие конкурсы на лучшие речевки и плакаты, посвященные ЧМ-2018. Также арестанты смогут принять участие в товарищеских матчах.

Помещения колоний оборудуют техникой и удобствами, которые позволят смотреть футбольные матчи, а кафе переоборудуют в спортивные бары с телевизорами. Стены спортбаров украсят символикой футбольных клубов, различными информационными материалами и портретами легендарных футболистов, сообщает Newsru.com со ссылкой на ГУ ФСИН по Приморью.

На время проведения чемпионата мира в кафе будут предлагать специальное меню, включающее в себя «полезные сладости, салаты из свежих овощей, выращенных в теплицах и на участках пенитенциарных учреждений, и натуральные соки».

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