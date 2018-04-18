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18 апреля 14:07
Сапронов Сергей

Директор Научно-исследовательского центра проблем коррупции, к.ю.н.

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«Ну, что? Как обычно: тюрьма, дурдом и хоспис?»

Прошедший в минувшие выходные добровольческий слет (кстати, прекрасное, очень подходящее для таких мероприятий слово) «Доброфорум» порадовал и прекрасной атмосферой, и еще более прекрасными людьми, и такими же встречами, случившимися между ними.

Ну, какая еще, скажите, может быть атмосфера, если в одном зале собрались представители 83 регионов, да еще не просто представители, а самые, что ни на есть активисты, общественники, волонтеры? То есть люди, живущие на изнанку, добровольцы не по профессии, а по призванию, по коренной породе души, по зову того, что сердцем по-прежнему зовется. На призыв Союза добровольцев России в Москву приехали в основном молодые, обязательно неравнодушные, на 100% отзывчивые к чужим проблемам и задачам, что часто ставит наш, в общем-то, куцый гражданский быт. Поэтому и люди перед ними выступали такие же, и сами они были заряжены на то, чтобы помочь сделать мир вокруг них, а значит, и вокруг нас всех много, много лучше. Что есть над чем в этом плане работать, конечно, мы и сами знаем, но еще более профессионально об этом рассказали на самом форуме.

«Ну, что? Как обычно: тюрьма, дурдом и хоспис?» Именно такими словами обычно открывала региональный инспекционный выезд президентского Совета по развития гражданского общества и правам человека незабвенная Елизавета Глинка. Об этих словах великой общественницы вспомнил выступивший перед добровольцами коллега Доктора Лизы по СПЧ – председатель этой организации Михаил Федотов.

Советник Президента привел своим слушателям красочные во всех отношениях примеры физической и душевной неустроенности. Рассказал про психоневрологический интернат, где в женском отделении палаты на сорока квадратных метрах стоит сорок коек. Про незапланированные, но оттого особенно эффективные визиты в новопостроенные для выпускников интернатов дома, которые их обитателями в силу дефицита социальных навыков быстро превращаются в неконтролируемый «детский дом». Про бабушку из Мурманска, которая от возраста ли, от тотального ли недоверия властям («Я верю только президенту Путину»), не пустила на порог приехавшего лично разобраться с ее многочисленными обращениями прокурора области.

Надо сказать, что большинство из сидящих в зале участников форума и сами могли бы рассказать примерно такие же истории. Поэтому нельзя не согласиться с тем, что сказал про добровольцев и волонтеров глава СПЧ Михаил Федотов. «Вообще добровольчество – это тот ресурс, который очень хорош потому, что идет от сердца человека. Он работает не на деньгах. Добровольцам надо давать не много денег, а много души. Сюда надо давать много помощи, в т.ч., организаторской, консультационной, правовой», - заявил правозащитник.

Более неожиданной была идея президентского советника о том, чтобы помимо решения конкретных социальных проблем, общественники еще и подключились бы к задачам социального контроля.  «Главный совет, который я бы хотел дать добровольцам – больше вниманию уделять общественному контролю. У него сейчас есть мощная правовая база. С его помощью можно не только с коррупцией, но и с проблемой насилия бороться, в т.ч. насилия в отношении людей, находящихся в закрытых социальных учреждениях, домах престарелых. Там же люди, которые тоже нуждаются в помощи. И от добровольцев здесь очень многое зависит. Не просто прийти, помочь этим людям, но и осуществить контроль за тем, чтобы права этих людей не нарушались. Это очень важно. Общественный контроль – это мощный инструмент», – подчеркнул Михаил Федотов.

Похоже, что без волонтеров из Союза добровольцев России и других добровольческих объединений страны, ни общественный контроль, ни проблему борьбы с коррупцией, ни еще более опасную проблему системного бессилия отдельного человека перед мощью государственной машины с места реально не сдвинуть. Похоже, что вся надежда именно на волонтеров и активистов, причем активистов нового поколения – на тех, кому сейчас только 20, 15, даже 10 лет. Причем насчет 10 лет ошибки или опечатки никакой нет. В рамках «Доброфорума» с успехом прошло представление поддержанного добровольцами проекта всероссийского конкурса поэтов-песенников. Ребята из детских домов, коррекционных школ, колоний ФСИН, дети из многодетных и малообеспеченных семей по всей стране сегодня пишут слова для новых песен, которые завтра, может быть, споет вся страна. Так вот, автором идеи конкурса стала 11-летняя московская школьница Александрия Лаптева. Симпатичная, активная, не по годам серьезная девочка. Такой современный вариант двух знаменитых девчонок из 1980-х – Кати Лычевой и Саманты Смит, так вовремя ставших символами разрядки и потепления отношений США и СССР на пике «холодной войны». Хочется верить, что если с проблемами страны и общества не справятся добровольцы из числа тех, кому сегодня 25-30 лет, то это обязательно получится у подрастающей смены. А иначе кто-нибудь из коллег Доктора Лизы и в будущем обязательно с долей обреченной усталости спросит:  «Ну, что? Как обычно: тюрьма, дурдом и хоспис?»

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