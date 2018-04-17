Власти решили вернуть в Россию обучающихся в «недружественных» странах студентов
В связи с напряженными отношениями между Россией и странами Запада Россотрудничество запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!». Суть проекта состоит в том, чтобы вернуть домой российских студентов, обучающихся в «недружественных» странах
В связи с напряженными отношениями между Россией и странами Запада Россотрудничество запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!». Суть проекта состоит в том, чтобы вернуть домой российских студентов, обучающихся в «недружественных» странах.
В первую очередь вернуть в Россию чиновники планируют студентов из Великобритании.
В Россотрудничестве считают, что многие учащиеся хотят вернуться в Россию «по политическим причинам» и им нужно оказать помощь.
«Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций в странах, которые проявляют недружественное отношение к нашей стране», - сообщила «Коммерсанту» модератор Оксана Буряк.
Вернувшимся из Европы и США студентам предложат закончиться образование в МГИМО. Там уже готовы принять несколько сотен студентов. В свою очередь глава предпринимательского сообщества «Преактум» Олег Мансуров сообщил, что отучившиеся заграницей студенты «будут готовы в случае амбициозных проектов переехать и на Дальний Восток».
Сами студенты из Великобритании сообщили «Коммерсанту», что никакого давления из-за кризиса в отношениях между Москвой и Лондоном они не испытывают.
По данным на 2017 год, в зарубежных вузах обучаются порядка 60 тысяч студентов из России.