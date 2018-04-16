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16 апреля 08:01

Собственники «Зимней вишни» сэкономили на противопожарной системе 7 млн рублей

Собственник сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» знал о проблемах с системой противопожарной безопасности не менее двух лет, но не предпринял никаких действий, чтобы устранить нарушение

Собственник сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» знал о проблемах с системой противопожарной безопасности не менее двух лет, но не предпринял никаких действий, чтобы устранить нарушение.

На решение проблемы с неисправной противопожарной системой необходимо было выделить 7 млн рублей, однако собственник торгового центра решил эти деньги сэкономить.

До 2016 года «Зимнюю вишню» обслуживала томская компания «Альфа», которая занималась установкой и монтажом системы противопожарной безопасности. В том же году выявилось, что оборудование было установлено неправильно и с нарушениями, однако менять его не стали.

Источник «Коммерсанта» в следственных органах сообщил, что содержание оборудования свелось к ремонтированию поломок, то есть «латанию дыр». Этим занималась фирма «Системный интегратор» Игоря Полозиненко, который сейчас находится под арестом по делу о пожаре в ТЦ.

Следователи также установили, что пути подачи воды в здание были проложены через уличную парковку, и в холодное время года часто замерзали. Во время проведения ремонтных работ эту систему использовали строители, что запрещено.

По версии следствия, гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» (собственник «Зимней вишни») Юлия Богданова была в курсе всех поломок и неисправностей, однако меры по их устранению не предпринимались.

Помимо противопожарной системы в здании кемеровского торгового центра е работали  аварийные выходы и система оповещения, в результате чего погибли 41 ребенок и 23 взрослых.

Теги: Пожар в ТЦ «Зимняя вишня»
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