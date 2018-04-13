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13 апреля 09:12

Байкалу грозит экологическая катастрофа из-за сброса неочищенных сточных вод

Эксперты сообщили, что особую опасность для экосистемы Байкала представляет «скрытая эвтрофикация» на мелкой воде из-за избытка биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора - то есть «цветение»

Фото: megaribolov.ru

Озеро Байкал оказалось на грани экологической катастрофы. По данным центра «Антистихия», 60% побережья озера заросло спирогирой - опасной для водоема водорослью.

Эксперты сообщили, что особую опасность для экосистемы Байкала представляет «скрытая эвтрофикация» на мелкой воде из-за избытка биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора - то есть «цветение». Такая ситуация возникла из-за сбросов в озеро неочищенных сточных вод и применением моющих средств, содержащих фосфаты. Очистные сооружения не спасают положение.

Академик РАН Михаил Грачев в интервью «Российской газете» сообщил, что бурный немотивированный рост спирогиры и одновременная массовая гибель эндемичной байкальской губки приведет к экологической катастрофе.

Глава общественной организации «За чистый Северный Байкал» Анжелика Тиссен в свою очередь отметила, что новые очистные сооружение все еще не введены в эксплуатацию полностью и осуществляют только первичную обработку стоков. В итоге на выходе отходы содержат гораздо больше аммиака, нитритов, нитратов и взвешенных осадков, чем положено. В стоячей воде не очищенные стоки разлагаются и тухнут, отравляя все живое.

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