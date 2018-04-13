Госкомпанию «Россети» заподозрили в проведении госзакупок на свой корпоратив задним числом
Госкомпанию «Россети» заподозрили в проведении задним числом госзакупок, связанных с празднованием пятилетия организации. Мероприятие состоялось 4 апреля, а информация о проведенных тендерах на сайте госзакупок появилась только 5 апреля
Госкомпанию «Россети» заподозрили в проведении задним числом госзакупок, связанных с празднованием пятилетия организации. Мероприятие состоялось 4 апреля, а информация о проведенных тендерах на сайте госзакупок появилась только 5 апреля.
ФГБУК «Государственный Кремлевский Дворец» 5 апреля опубликовал сведения о госконтрактах на обеспечение празднования дня рождения «Россетей».
По данным «Новой газеты», в списке лотов было участие в празднике телеведущего и шоу-мена Ивана Урганта. Его услуги обошлись в 3,7 млн рублей. Гонорар телеведущей Яны Чуриковой, по данным сайта госзакупок, составил 1,05 млн рублей. Оба ведущих действительно вели церемонию за сутки до появления госзакупки.
Еще 566 тысяч рублей потратили на фотозоны, а в 145 тысяч рублей обошлись приглашения на праздник и конверты для них. Все закупки осуществлены способом «у единственного поставщика».
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к председателю Счетной палаты Татьяне Голиковой с просьбой проверить госзакупки на проведение корпоратива «Россетей» с учетом крупных убытков компании.