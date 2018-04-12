Хоть Клин на голове теши – но свалку закрыть не спеши
Почему главе Клинского района Алене Сокольской так дорог мусорный полигон, против которого протестуют местные жители, отчасти дают ответ журналистские расследования, в ходе которых всплывают виллы, квартиры и бунгало в весьма недешевой, но очень солнечной Испании?
Не виноватая я?
В последние месяцы Подмосковье лихорадит. Народ выходит на улицы и требует закрытия мусорных полигонов. Вот и в Клинском районе 7 апреля прошли массовые акции протеста против мусорной свалки.
Полигон ТБО «Алексинский карьер» здесь не первый день, но подозрения клинчан на то, что к ним тайно завозят на захоронение не просто отходы, а опасные отходы, появились совсем не давно. Плюс к этому – люди уверены, что на клинскую свалку стали свозить мусор из Зеленограда, Химок, Солнечногорска и других подмосковных городов. И началось все это как раз после прихода на должность главы района Алены Сокольской.
А тут как подтверждение всего наихудшего, на свет появились результаты журналистского расследования «Радио Свобода», говорящие о том, что госпожа Сокольская и ее супруг Александр Козлов, ныне прокурор в Тульской области, в свое время довольно энергично скупали объекты недвижимости в королевстве Испания. А при чем тут мусор, спросите вы? Да при том, что сама госпожа Сокольская связала публикацию о ее недвижимости с протестными акциями.
Когда в свое время слушок об этом дошел до России, супруги вроде как «недвижку» продали – но то, как и кому это было продано, вызывает подозрения о том, что де-факто эти виллы, квартиры и двухэтажные бунгало так и остались за четой Козлов-Сокольская.
Последняя уже прокомментировала результаты расследования журналистов, сказав на радиостанции «Говорит Москва», что все это связано с «мусорными протестами» в Клинском районе, и что некто просто под видом борьбы со свалками хочет дестабилизировать ситуацию в регионе в целом.
Саму же информацию о недвижимости в Испании глава подмосковного района назвала бездоказательными материалами. Что ж, давайте посмотрим, что «нарыли» наши коллеги с «Радио Свобода» – и так ли уж все это бездоказательно.
Откуда «дровишки»?
В распоряжении редакции имеются доказательства того, что прокурор Тульской области Александр Козлов и его супруга, глава Клинского района Московской области Алена Сокольская, владели несколькими незадекларированными объектами недвижимости в Испании. И с большой долей вероятности продолжают пользоваться ими до сих пор.
Впервые информация о том, что чета Козлов-Сокольская в 2007 году приобрели ряд квартир и вилл на курортном острове Тенерифе, появилась еще в 2013 году. Тогда Козлов являлся первым зампрокурора Москвы, а его супруга замглавы администрации все того же Клинского района.
Председатель координационного совета Московского областного движения «Согласие и правда. Подмосковье» Сергей Киселев отправил соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру. Та ничего не выявила.
«За пределами Российской Федерации, в том числе и на территории Испании, ни Сокольская А.Д., ни члены ее семьи не имеют и не имели ранее в собственности какие-либо объекты недвижимости», – таков был официальный ответ прокуратуры.
Журналисты пошла другим путем. В отличие от российской Генпрокуратуры, искавшей известно что, но неизвестно где, они изучили выписки из испанского реестра недвижимости, находящиеся в абсолютно открытом доступе. Что мешало прокурорским просмотреть их, незнание испанского?
И вот исходя из этих открытых документов следует, что в 2007–2010 гг., когда Александр Козлов занимал пост заместителя прокурора Москвы (до этого он был прокурором подмосковного Пушкина), семья приобрела несколько объектов в прибрежной полосе Тенерифе. Выписки были получены проживающим в Испании гражданином РФ Виктором Пономаревым, который также отправил всю информацию и в российскую прокуратуру, и в другие инстанции, однако, никакой ответной реакции на это не получил.
Тем не менее, одно лишь перечисление этих объектов недвижимости, среднерыночная цена которых сегодня варьируется в районе полутора-двух миллионов евро, достойно того, чтобы задать простой вопрос – это что, районный, а потом городской прокурор и тогдашний замглавы подмосковного района столько получают, что могут позволить себе такие «загородные дачки»?
– двухэтажное бунгало в муниципалитете Арона (Arona) площадью 109 кв.м с парковочным местом. Александр Козлов и Алена Сокольская купили его в 2007 году, продали в 2013-м;
– квартира в том же муниципалитете Арона площадью 94 кв.м. Те же Козлов и Сокольская купили ее в 2007-м, продали в 2013-м;
– квартира в муниципалитете Адехе (Adeje) площадью 59 кв.м, Алена Сокольская купила ее в 2007-м, продала в 2013-м;
– коммерческое помещение в том же муниципалитете Адехе площадью 46 кв.м, Алена Сокольская купила его в 2008-м, продала в 2013-м,
– двухэтажная вилла на первой линии у моря в муниципалитете Адехе площадью 177 кв.м и садом в 90 кв.м. Владелец – Дмитрий Сокольский. В 2010-м, за три месяца до приобретения виллы, ему исполнилось 18 лет. Вилла обременена ипотекой в 250 тыс. евро, ее оценочная стоимость, указанная в документах на собственность, – 894 тыс. евро;
– с 2011 года тому же Дмитрию Сокольскому принадлежат два парковочных места в муниципалитете Адехе.
В выписках из регистра указаны бывшие и текущие владельцы объектов, имена бывших владельцев полностью совпадают с именами прокурора и клинского главы: Don Alexander Kozlov и Doña Alena Sokolskaya, которые очень легко читаются и по-русски.
Продали или просто переписали на других?
Ни один из этих объектов никогда не появлялся в декларациях ни Александра Козлова, ни Алены Сокольской. Нет в декларациях и сведений о доходах с продажи указанного имущества. Кстати, продавалось оно весьма поспешно и сразу после того, как свой запрос Сергей Киселев отправил 29 апреля 2013 года в Генпрокуратуру.
Пока Генеральная «чесалась», супруги от «недвижки» официально избавились. Квартира и коммерческое помещение в Адехе были проданы в мае, а бунгало и квартира в Ароне – 14 июня, за пять дней до ответа Генпрокуратуры. В выписках не указана стоимость, за которую была продана недвижимость, но, к примеру, под оба объекта в Ароне новая владелица взяла ипотеку на общую сумму в 300 тыс. евро.
Но самое интересное не то, с какой оперативностью была произведена продажа недешевых объектов недвижимости, на которую покупателей порой ищут годами. Занимательней выглядят имена новых владельцев. Якобы новых владельцев.
Потому как меняли фактически «шило на мыло». Часть недвижимости была оформлена на некоего дона Dmitry Sokolsky – так зовут сына Алены Сокольской от первого брака, который на момент сделки «купли-продажи» учился в университете Universidad de la Laguna, расположенном в городе San Cristobál de la Laguna, но с отделениями по всему Тенерифе, в том числе и в Адехе.
Оба объекта в Ароне купила некая Ольга Воловикова (несмотря на то что она замужем, в выписке отдельно указано, что недвижимость не рассматривается как приобретенная супругами в браке). Заходим на соцстраничку «дона» Дмитрия Сокольского и находим там (по крайней мере так было на момент публикации материала) Ольгу Воловикову в списке его друзей – равно как и ее дочь Валерию Воловикову.
Квартиру в муниципалитете Адехе приобрел опять же некий Дмитрий Мартынов (по имеющейся информации, не подтвержденной документально, Мартынов – юрист семьи Козлова-Сокольской).
Где «недвижка» – там и бизнес?
В общем, свои квадратные метры хитроумная чета просто раскидала на родню и друзей, фактически оставшись хозяевами вилл и квартир.
Такой ход конем понятен – несмотря на то, что владеть недвижимостью российским чиновникам и госслужащим законом не запрещено, доказать, что приобрел все это на прокурорскую зарплату или доходы районной чиновницы не выйдет. Поэтому лучше всего от нее визуально избавиться – что и было проделано.
Но вот что точно запрещено отечественным чиновникам и прочим «государевым людям» – так это заниматься бизнесом, в том числе, за рубежом. И в 2013 году даже Генпрокуратура признала, что Алене Сокольской в Испании принадлежала фирма El Camino del Bien SL, выдав при этом удивительный «вердикт» – данная фирма не осуществляла никакой коммерческой деятельности, а ее владельцы и акционеры не получали никакой прибыли. Ну, вроде как «бумажная контора» – ничего, мол, страшного.
Однако, проведя расследование и в этом направлении, журналисты, получили подтверждение тому, что согласно бухгалтерскому балансу хотя и небольшое, но движение денежных средств там было. Пусть даже и без прибыли. То есть, «спящая» конторка в любой момент может проснуться и начать зарабатывать.
Правда, Алена Сокольская подсуетилась и здесь – как говорится, от греха подальше. И безвозмездно передала фирму «третьему лицу». Фамилия этого лица – Дмитрий Сокольский. Это тот, который «дон» и который сын.
Но как бы то ни было, продав и передав все, что нажили «непосильным трудом», супруги Козлов энд Сокольская могут смело утверждать – все, что пишут про их зарубежные недвижимость и бизнес просто – «фейк».
«Саша-рулетка и Алена-бульдозер»
И раньше и тем более сейчас супруги, из-за своих должностей, всегда на виду и на слуху. И понятен интерес к их персонам со стороны общества (жаль, что не стороны правоохранителей).
Конечно, их официальное «портфолио» – это биографии кристально честных и трудолюбивых людей, всего добившихся своим трудом и умом. Решив пройтись по некоторым ступенькам их карьерных лестниц, мы не претендуем на утверждение в том, что вот эта или та ступенька помогла супругам заработать столько денег, чтобы позволить себе скупать недвижимость в Испании. Тем не менее, наш небольшой рассказ на размышления наводит точно и позволяет строить версии на тему – как сидящие на зарплате достаточно скромные госслужащие и чиновники становятся владельцами вилл и бунгало на морском побережье в Европе.
Муж Алены Сокольской, Александр Козлов, участником коррупционных скандалов был не раз. В 2011 году Следственный комитет проводил проверку в отношении него, заподозрив в незаконном получении земельного участка в подмосковном Пушкине в 2005 году. Козлов тогда работал пушкинским прокурором и, как подозревали в СК, не стал возбуждать уголовное дело против главы поселения Зеленоградское Людмилы Гастило, которую обвинили в махинациях с землями местного детдома.
Та история в цифрах выглядела следующим образом. Участок в 18 соток, который в 2005 году стоил не менее 180 тыс. долларов, Козлов получил всего за 6 910 рублей. Другая проверка была проведена СК по факту незаконного получения Козловым квартиры в Пушкине площадью 100 кв.м – Козлов якобы получил служебную квартиру (также с нарушениями закона), а потом приватизировал ее.
Тогда, кстати, как и сейчас в случае с обвинением в обладании квартирами в Испании, честь семьи защищала Алена Сокольская. И тогда она тоже выдвигала предположение, что ее мужа «третируют» в следствие чужих политических игр.
Как бы то ни было, по этому вопросу СК от Козлова отстал – все проверки в отношении него закончились ничем. Но зато в том же 2011-м у СК появился другой повод выписывать гражданину Козлову повестки на «поболтать».
Главный обвиняемый на громком процессе по так называемому «игорному делу», владелец сети подпольных казино Иван Назаров рассказал на допросе, что Козлов, с которым он был знаком еще с 2006 года, сам предложил ему встретиться и предупредил о будущих проверках со стороны управления «К» МВД.
Утверждение Назарова о том, что вопрос с помощью Козлова он решил за 75 тысяч долларов должен был стать крахом, как минимум, карьеры Козлова. Однако, после нескольких визитов на допрос в СК тот напротив пошел в «рост» – сначала став первым зампрокурора столицы, а потом став главным прокурором Тульской области, на территории которой, кстати, тоже в свое время проводилась проверка по поводу его тамошнего особняка. Думаете, есть какие-то результаты? Нет результатов.
Что же касаемо самой Сокольской, то в отличие от мужа, которого карьера бросала из региона в регион, вся ее карьера строилась в Клину. Поработав заведующей местным детсадом, в 2006-м она уже возглавляет Управление образования клинской администрации, в 2013-м стала заместителем руководителя администрации, а в январе 2014-го – главой района.
Причем, ходят слухи о том, что «хлебную» должность главы Клинского района Сокольская просто купила (информация о торговле должностями в администрации Воробьева муссируется с момента его появления).
После встреч с местными жителями, госпожа Сокольская получила в народе прозвище «Алена-бульдозер» – по той причине, что где бы она не работала, всегда все гребла под себя.
Конечно, в словах клинчан больше эмоций, чем доказанных фактов – но, по словам людей, в бытность главы Управления образования к Сокольской было много вопросов: якобы именно при ней устроить ребенка в детсад стало возможным только за взятку. Другими словами, вопрос принятия ребенка в детсад был поставлен на коммерческие рельсы. Причем, эта коммерция была… частной.
И это естественно, что сейчас, когда все Подмосковье восстает против перегруженных и отравляющих жизнь свалок, есть к Сокольской, как к главе района, и вопросы по полигону «Алексинский карьер» – который, кстати, в 11 раз больше печально знаменитого волоколамского «Ядрово».
Но едва ли Сокольской стоит проводить параллели между «мусорным протестом» и обвинениями в обладании зарубежной недвижимостью. До 2013 года на «Алексинском карьере» захоранивался только клинский мусор и свалка никого не беспокоила – тем более, что в 2013-м полигон должны были закрыть, поскольку он выработал ресурс.
Однако Росприроднадзор провел экологическую экспертизу и удивительным образом сделал заключение о том, что свалка еще поработает. И официально увеличил срок службы полигона. Именно после такого «коленкора» сюда стали свозить отходы сначала из других районов области, где свалки закрывали, а потом пошел мусор и из столицы.
Несмотря на то, что полигон находится в ведении правительства Московской области и документального отношения к клинской администрации не имеет, местные активисты склоняются к тому, что на превращение «Алексинского полигона» из местного в региональный, свое «добро» давала и Сокольская. И надо полагать, не из-за сострадания к тому, что Собянину и Воробьеву некуда девать мусор.
В общем, если пристально посмотреть на карьеру каждого из супругов, становится ясным, что ни он, ни она своей выгоды никогда не упустят – и все, как говорится, доллар к доллару в дом. Так, общими усилиями можно и на бунгало насобирать и на квартиру и даже на виллу. И даже на морском берегу солнечной Испании.
И не замечая того, что творится у них под носом, российская прокуратура и Следственный комитет пост-фактум начинают искать выведенные из России деньги где-то за границей. Просят Лондон помочь вернуть украденные миллиарды.
Но генпрокурор Юрий Чайка, глядя в сторону «туманного Альбиона», говорит о 500 миллиардах рублей. А ведь по данным Национального бюро экономических исследований (NBER) США, богатейшие россияне держат в офшорах активы на сумму, составляющую 60% российского ВВП. Это почти 60 триллионов рублей. Так что, не только в Лондон утекают деньги из России.
И Испания в этом потоке далеко не на последнем месте. Чего стоит один лишь судебный процесс над «русской мафией» в Испании о незаконном обналичивании денежных средств. Суть ведь даже не в том, что их обналичивали – эти деньги. Для наших правоохранителей главный вопрос – откуда эти деньги взялись? Не из той же категории эти средства, что и деньги, которые сегодня Чайка просит у Лондона помочь вернуть?
И если кто-то думает, что вот, мол, «русскую мафию» в Испании судят – так это там Тамбовская ОПГ, сплошь одни бандиты. Это не так. Во-первых, одним из обвиняемых испанцы указали депутата нашей Госдумы Владислава Резника. Во-вторых, сами по себе бандиты без консолидации с властными структурами или отдельными ее представителями едва ли могли проводить такие серьезные финансовые ходы, как, например, вывод денег за рубеж.
Власть и криминал переплелись давно и прочно. Это в девяностых яркий представитель мира криминала выглядел как здоровый парень в кожанке и спортивных штанах. Сейчас это с виду успешный менеджер в пиджаке и при галстуке, чиновник в том же прикиде или… при погонах. В общем, имея власть, можно жить всласть – если с умом… красть.
Ну а что касается героев нашего рассказа, то можно только догадываться – сколько они «настригли капусты» лишь на утилизации отходов за четыре года пребывания Сокольской в должности главы Клинского района, учитывая цифры, которые значились в свое время в расследовании РБК – только бюджет района может ежегодно пополняться на несколько миллиардов рублей.
Что же касается «Алексинского карьера», то по подсчетам специалистов его суточный оборот может достигать 15-18 миллионов рублей – и далеко не все эти деньги «белые». Какие суммы идут на компенсацию «личного интереса» чиновников – страшно подумать. В общем, вложилась семья в должность, надо полагать, весьма удачно. А так как говорят, что супруги, особенно госпожа Сокольская, жадные до денег – значит, еще будут новые темы для разговора, новые скандалы и очередные расследования, в которых будут всплывать особняки, дворцы, счета в банках, и прочие «самолеты и пароходы»… Найдут ли правоохранительные органы повод открыть глаза и увидеть все это здесь и сейчас – а не в тумане утреннего Лондона? Поживем, увидим…