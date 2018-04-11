Суздаль возглавил рейтинг самых гостеприимных городов России
Эксперты туристического бизнеса признали Суздаль самым гостеприимным городом России. Почти 91% туристов дали хозяевам города наивысшую оценку. На втором месте по гостеприимству оказался Псков, а не третьем - Калининград
Эксперты туристического бизнеса признали Суздаль самым гостеприимным городом России. Почти 91% туристов дали хозяевам города наивысшую оценку.
На втором месте по гостеприимству оказался Псков. Этому городу 88% путешественников поставили пять звезд за уровень предложенного им жилья, сообщает сервис аренды жилья Airbnb.
Замыкает тройку лидеров рейтинга Калининград. 87% туристов оценили комфорт жилищных условий этого города на максимальный балл. На четвертом месте расположился Краснодар (85% пятизвездочных отзывов), а на пятом - Новосибирск (84%).
В топ-10 городов, которые предложили гостям условия размещения высокого уровня, также вошли: Иркутск (84% довольных гостей), Сочи (83%), Санкт-Петербург (83%), Казань (83%) и Нижний Новгород (82%). А вот в Москве, как оказалось, живут не самые гостеприимные хозяева. Только 78% туристов оценили столичные квартиры на высший бал. Столица заняла в рейтинге только лишь 18-ю позицию.
При этом рейтинг самых популярных у туристов городов возглавил Петербург. На втором месте оказалась Москва, а на третьем – Казань.
В первую десятку самых популярных у туристов городов России также вошли Сочи, Калининград, Владивосток, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар.