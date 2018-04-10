Тысячи российских таксистов объявили бойкот агрегаторам онлайн-заказа такси
Водители такси в течение всего дня отказываются запускать указанные приложения, а работают исключительно с заказами местных диспетчерских либо «от борта». Только в Москве в акции приняло участие около 300 таксистов
Тысячи российских таксистов во вторник, 10 апреля, присоединились к всероссийскому бойкоту крупных агрегаторов онлайн-заказов такси. Водители протестуют против повышения сборов. Только в Москве общую точку сбора недовольных посетили около 300 таксистов. В акции протеста также участвуют Петербург, Казань, Сочи и другие крупный города.
Бойкот направлен против служб «Яндекс.Такси», Uber и Gett. Водители такси в течение всего дня отказываются запускать указанные приложения, а работают исключительно с заказами местных диспетчерских либо «от борта».
Водителей, которые 10 апреля решили работать с агрегаторами, участники бойкота заваливают фейковыми заказами, отправляя их в максимально неудобные или отдаленные места, например в терминал «А» аэропорта Шереметьево, сообщает «Газета.ру».
Протестующие водители также собираются группами на парковках крупных торговых центов, где убеждают своих коллег полностью отказаться от сотрудничества с агрегаторами до тех пор, пока последние не изменят свою политику работы с водителями.
Водители с помощью бойкота хотят привлечь внимание к резкому падению своих доходов, что приводит к переработкам и снижению качества и безопасности услуг для пассажиров.
Таксистов не устраивают сборы агрегаторов за свои услуги, которые доходят до 30%. Также шоферы не довольны тем, что именно сервисы устанавливают тарифы на услуги таксистов, часто занижая их. Таксист Михаил Михайлов, известный среди коллег как блогер «Мих Мих», заявил, что цель бойкота – заставить агрегаторов «убрать руки от ценовой политики».
«У автомобиля есть ресурс, его нужно содержать в хорошем состоянии. А агрегаторы на это не смотрят. «Яндекс» просто захватил рынок обманом, получил клиентскую базу, а теперь делает, что хочет. Мы требуем возможности для диспетчерских самостоятельно определять цены», - отметил Михайлов.
Источник «Газеты.Ru» на рынке такси отметил, что на самом деле водителям просто предлагается более удобная и прозрачная схема. Он пояснил, что водителей хотят избавить от выплат разным «подключашкам», таксопаркам и от комиссий за вывод заработанных денег. Таксистам предлагают организовать официальное ИП, платить налоги в белую, избавиться от непонятных сборов.
«Это чистая понятная схема. Да, сбор будет 30%, но на самом деле это примерно то же самое, что они имеют сейчас», - сообщил источник.