Православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресенье
Православные христиане из 60 стран мира празднуют в воскресенье, 8 апреля, день Воскресения Христова. Пасху принято отмечать в течение 40 дней, но самой торжественной является первая неделя, которая носит название Светлая седмица
Православные христиане из 60 стран мира празднуют в воскресенье, 8 апреля, день Воскресения Христова. Пасху принято отмечать в течение 40 дней, но самой торжественной является первая неделя, которая носит название Светлая седмица.
В Светлой седмицы ежедневно совершаются богослужения, которые точно повторяют службу пасхальной ночи с крестным ходом, а царские врата - двери алтарей всех храмов распахнуты как символ открытых райских врат.
Неотъемлемой составляющей праздника являются добрые дела, которые должен совершать каждый христианин. Православная служба «Милосердие» в пасхальную неделю посетит более 15 тысяч своих подопечных в больницах и детских домах, а глава Русской православной церкви патриарх Кирилл 8 апреля посетит осужденных, в том числе пожизненно, в Бутырской тюрьме, сообщает ТАСС.
В Москве торжества на Светлой седмице пройдут в парках и пешеходных зонах в центре города. В столице накануне стартовал фестиваль «Пасхальный дар».
Столичные храмы в пасхальные дни открывают свои двери для фестиваля «Светлое Воскресенье». В фестивале примут участие с 8 по 22 апреля 13 церквей, среди которых Богоявленский собор в Елохове, Новоспасский монастырь, храм Иоанна Богослова на Новой площади, храм Святителя Николая на Трех Горах.
В храмах пройдут концерты, экскурсии, мастер-классы колокольного звона, соревнования по росписи двухметровых пасхальных яиц.