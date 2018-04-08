Минобороны предложило законодательно урегулировать продажу дронов
В Минобороны предложили на законодательном уровне урегулировать продажу и использование гражданских беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве данную инициативу объяснили обеспечением противовоздушной обороны
В Министерстве обороны России предложили на законодательном уровне урегулировать продажу и использование гражданских беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве данную инициативу объяснили обеспечением противовоздушной обороны.
«Нужно подходить к этой проблеме комплексно - не только с точки зрения противовоздушной обороны. Здесь должна и полиция быть, и национальная гвардия», - заявил руководитель зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Сергей Бабаков, слова которого приводит «Интерфакс».
Представитель Минобороны отметил, что сейчас дроны можно купить даже в детском магазине, использовать абсолютно по-разному и запускать с любой точки.
По словам Бабакова, с военной точки зрения дроны опасны в связи с тем, что малозаметны и летают на небольшой скорости. «Конечно, это одна из новых угроз. Средства борьбы против них есть. Мы не стоим на месте, развиваемся - применяем против них какие-то новые приемы тактические. Применяем широко средства радиоэлектронной борьбы», - сообщил начальник зенитных ракетных войск.
Министр обороны Сергей Шойгу также считает дроны дальнего действия серьезным видом террористической угрозы. Ранее сообщалось, что радикальные исламисты с помощью беспилотников аппаратов планировали атаки на российские военные объекты в Сирии.
В Министерств транспорта России ранее предложили сбивать беспилотники, которые осуществляют полеты без разрешения. В ведомстве также считают, что дроны могут применяться для совершения террористических актов и иных противоправных действий.
Напомним, с лета 2017 года собственники дронов должны ставить на учет все приобретенные беспилотники с максимальной взлетной массой от 250 граммов.