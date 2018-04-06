Синоптики сообщили об аномальном потеплении в Москве и Подмосковье
Синоптики обещают в Москве и Московской области в пятницу, 6 апреля, аномальное потепление. По данным центра погоды «Фобос», столбики термометра днем поднимутся до 13-15 градусов тепла
Фото: FoxTime.ru
Синоптики обещают в Москве и Московской области в пятницу, 6 апреля, аномальное потепление. По данным центра погоды «Фобос», столбики термометра днем поднимутся до 13-15 градусов тепла.
В «Фобосе» отметили, что такая температура воздуха превышает на пять градусов норму для данного времени.
К вечеру пятницу ожидаются кратковременные дожди. «Тем не менее, воздух успеет как следует прогреться», - заявили синоптики, слова которых приводит издание The Village.
Атмосферное давление снизится до 743 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 38%.