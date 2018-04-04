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А и Б сидели на крабЕ
Авторская колонка
04 апреля 23:52
Ганапольский Матвей

Журналист, обозреватель

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Бортников как мессенджер

Г-н Бортников сообщает, что в минувшем году было предотвращено 25 терактов. Цифру эту проверить невозможно, с таким же успехом он мог бы заявить про 250 терактов, - мы должны верить на слово. Я, например, не верю. В минувшем году, помнится, нам тоже говорили про десятки предотвращённых терактов. Где эти люди, которые были пойманы, где суды над ними, где приговоры? Видимо, их допрашивают, пытают и судят в каких-то таинственных кремлёвских подвалах. Там же они отбывают свои пожизненные сроки. Хоронят их там же в какой-то яме. Короче, наш бравый Бортников, доложив о предотвращённых терактах, замечает, что их подготовка координировалась через глобольную сеть посредством мессенджеров. Это удивительная новость, и видимо я должен упасть от неё в обморок. Странно, должен думать я, ведь есть обычный дисковый домашний телефон, есть голубиная почта, есть бутылка, брошенная в море, есть камень, под который удобно положить план теракта – много чего есть, чтобы скоординировать злодейский план. Но проклятые злоумышленники пользуются мессенджерами.

Это ж надо! Вот паразиты!

Короче, позвольте вам представить новейший мессенджер «Бортников» — удобный кремлёвский сервис для озвучивания страшилок – причин для последующей блокировки соцсетей. Сейчас, например, мессенджер «Бортников» сообщил нам страшилку, для того, чтобы на территории России был запрещён Телеграм, ибо Павел Дуров отказывается предоставить ФСБ ключи от его системы, а именно сегодня истекает ультиматум Кремля предоставить эти ключи. И неважно, что Дуров утверждает, что таких ключей у него не существует – они в самой ситеме мессенджера, и это сделано специально, для конфиденциальности.

Короче, «бодался телёнок с дубом», как писал Солженицын – видимо, Телеграм на территории России заблокируют – не может человек тягаться с государством. Что ж, видимо придётся всяким нехорошим злоумышленникам пользоваться Вайбером, Воцапом, Твиттером и Фейсбук-мессенджером. А Кремль будет и их закрывать.

Что будут делать молодёжь?  Проклинать Путина – он ведь и есть Россия. А еще ставить VPN для обхода запретов.

И еще более активно эмигрировать. Ходят слухи, что в Европе и Америке, где терактов предостаточно, ничего не блокируют.  Блокируют в Северной Корее, Иране и Китае.  Но эмигрировать будут совсем не туда.

Источник - Эхо Москвы

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