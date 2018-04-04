Россиянам разрешили собирать валежник и сдавать макулатуру без уплаты НДФЛ
Депутаты Госдумы в условиях финансового кризиса и снижения реальных доходов россиян утвердили сразу два законопроекта, которые помогут гражданам хоть как-то выжить в суровые времена. Теперь россияне могут свободно собирать валежник и отапливать свои дома
Депутаты Госдумы в условиях финансового кризиса и снижения реальных доходов россиян утвердили сразу два законопроекта, которые помогут гражданам хоть как-то выжить в суровые времена.
Так, 3 апреля Госдума приняла закон, который разрешает гражданам свободно собирать валежник для собственных нужд. Согласно внесенным в Лесной кодекс изменениям, россияне могут заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для использования по своему усмотрению, например, для отопления домов.
«Просто радуется сердце, что сегодня она, наконец-то, будет принята в третьем чтении», - заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев перед голосованием.
Закон о сборе валежника должен вступить в силу с 1 января 2019 года, сообщает РИА Новости.
Также народные избранники в первом чтении приняли законопроект об освобождении от НДФЛ доходов граждан от сдачи макулатуры.
Авторами этой законодательной инициативы является группа парламентариев, в числе которых Валентина Терешкова, Николай Валуев, Леонид Огуль, а также член Совфеда Сергей Шатиров, сообщает агентство «Москва».
Согласно действующему законодательству, пункты приема от населения макулатуры выплачивают физическим лицам денежные суммы, которые в соответствии с действующим законодательством признаются доходами у физического лица, облагаемыми налогом.
Авторы законопроекта считают, что отмена НДФЛ имеет существенное социальное значение.