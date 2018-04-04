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04 апреля 15:32

Россиянам разрешили собирать валежник и сдавать макулатуру без уплаты НДФЛ

Депутаты Госдумы в условиях финансового кризиса и снижения реальных доходов россиян утвердили сразу два законопроекта, которые помогут гражданам хоть как-то выжить в суровые времена. Теперь россияне могут свободно собирать валежник и отапливать свои дома

Фото: vr-vyksa.ru

Депутаты Госдумы в условиях финансового кризиса и снижения реальных доходов россиян утвердили сразу два законопроекта, которые помогут гражданам хоть как-то выжить в суровые времена.

Так, 3 апреля Госдума приняла закон, который разрешает гражданам свободно собирать валежник для собственных нужд. Согласно внесенным в Лесной кодекс изменениям, россияне могут заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для использования по своему усмотрению, например, для отопления домов.

«Просто радуется сердце, что сегодня она, наконец-то, будет принята в третьем чтении», - заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев перед голосованием.

Закон о сборе валежника должен вступить в силу с 1 января 2019 года, сообщает РИА Новости.

Также народные избранники в первом чтении приняли законопроект об освобождении от НДФЛ доходов граждан от сдачи макулатуры.

Авторами этой законодательной инициативы является группа парламентариев, в числе которых Валентина Терешкова, Николай Валуев, Леонид Огуль, а также член Совфеда Сергей Шатиров, сообщает агентство «Москва».

Согласно действующему законодательству, пункты приема от населения макулатуры выплачивают физическим лицам денежные суммы, которые в соответствии с действующим законодательством признаются доходами у физического лица, облагаемыми налогом.

Авторы законопроекта считают, что отмена НДФЛ имеет существенное социальное значение.

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