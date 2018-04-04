В Калининграде при реконструкции Высокого моста использовали обычные цветочные горшки
В Калининграде компания-подрядчик ремонтных работ на Высоком мосту оборудовал световые опоры «системой защиты» против вандалов. В качестве «защиты» на опоры освещения надели пластиковые цветочные горшки, которые продаются в строительных магазинах за 750 рублей
В Калининграде компания-подрядчик ремонтных работ на Высоком мосту оборудовал световые опоры «системой защиты» против вандалов. В качестве «защиты» на опоры освещения надели пластиковые цветочные горшки, которые продаются в строительных магазинах за 750 рублей. Отметим, что реконструкция Высокого моста обошлась бюджету в миллиард рублей.
Цветочные горшки покрасили в черный цвет, однако местами краска уже слезла, поэтому на оригинальное «декоративное решение» обратили внимание местные журналисты.
Представитель компании «АБЗ-дорстрой» заявил, что это было временным решением с целью закрыть крепежные болты. Цветочные горшки пообещали заменить на постоянные металлические конструкции, сообщает «Новый Калининград».
Глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин в свою очередь заявил, что «антивандальные юбки» не были предусмотрены проектом, но возникла необходимость защитить болты, поэтому подрядчик «экспериментировал». Чиновник заверил, что эксперимент с цветочными горшками подрядчик платил из своих средств.
Высокий мост ввели в эксплуатацию в конце марта 2017 года. Стоимость контракта на плановую реконструкцию составила 928,8 млн рублей.