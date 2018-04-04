Московские и подмосковные чиновники будут лечиться за границей за счет бюджета
Структуры мэрии Москвы, правительства Московской области и Министерства здравоохранения закупили за счет бюджета для своих сотрудников полисы дополнительного медстрахования, которые дают им возможность проходить лечение в лучших клиниках
Структуры мэрии Москвы, правительства Московской области и Министерства здравоохранения закупили за счет бюджета для своих сотрудников полисы дополнительного медстрахования, которые дают им возможность проходить лечение в лучших клиниках. При этом рядовым гражданам чиновники предлагают лечить тяжелые заболевания за свой собственный счет.
Портал Life обнаружил на сайте госзакупок заявку на приобретение полисов ДМС, согласно которым госслужащие могут получить лечение не только в России, но и за границей.
Такие полисы приобрела компания «Управление экспериментальной застройки микрорайонов», которая принадлежит «Мосинжпроекту», подконтрольному Департаменту строительства Москвы. УЭЗ строит дома по заказу городских властей, а ее руководитель Альберт Суниев считается человеком из команды вице-мэра Марата Хуснуллина.
Полисами ДМС могут воспользоваться 16 сотрудников УЭЗ. Договор на услуги страхования заключен с «Группой Ренессанс страхование», а его стоимость составила 4 млн рублей (страховое покрытие по одному случаю лечения за рубежом составляет 300 тысяч долларов).
Согласно договору, страховая компания оплатит авиабилеты, консультации с врачами, операции, химиотерапию, лекарства, услуги переводчика, проживание в гостинице, если это понадобится.
В договор входит также лечение различных заболеваний в российских больницах и поликлиниках, скорая помощь, массаж, отбеливание и протезирование зубов и многое другое.
Деньги на покупку полисов выделяются не напрямую из бюджета, потому что УЭК является компанией, а не департаментом, однако город все равно идет на превышение расходов на нужды компании. Таким образом, медицинские полисы оплачивают налогоплательщики.
При этом самим налогоплательщикам власти предлагают оплачивать лечение в случае тяжелого заболевания за свой счет. В бюджете Минздрава РФ по закону предусмотрены средства на лечение онкобольных за рубежом, но процедура получения этих средств очень сложная. «В нашей практике ни разу такого не было. Все онкопациенты, которые отправлялись лечиться за границу, ехали за свой счет», - сообщила Life президент Ассоциации онкологических больных Ирина Боровова.
Управление делами губернатора Московской области также застраховало чиновников на три года. Страхование 19 тысяч государственных служащих обошлось бюджету в 1,5 млрд рублей.
Из них 220 чиновников должны обслуживаться в элитных частных клиниках и «палатах повышенной комфортности». Речь идет о таких клиниках, как Европейский медицинский центр, госпиталь «Лапино», «Премьер медика».
Не отстают от подмосковных и московских чиновников сотрудники Министерства здравоохранения РФ. Чиновники ведомства регулярно докладывают об успехах российской медицины и современном оснащении больниц, но сами предпочитают лечиться в элитных клиниках.
Так, Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава в 2017 году опубликовал заявку на оформление полисов ДМС для своих сотрудников. Пять человек должны были получить страховки категории ВИП и возможность лечиться в таких клиниках, как «Евромедсервис», «Креде эксперто», «Ниармедик», «Медси», поликлинике № 1 Управления делами президента Российской Федерации, ВИП-отделении Центральной поликлиники Литфонда. Примечательно, что после публикации «Лайфа» этот тендер был отменен.