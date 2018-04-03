Красноярской активистке грозит 1,5 года в колонии-поселении из-за фотографии в закрытом альбоме
Поводом для возбуждения уголовного дела против Оксаны Походун стали изображения, которые были опубликованы на ее странице в соцсети «ВКонтакте». Фотографии были доступны только владелице аккаунта
Красноярская прокуратура попросила Советский райсуд города приговорить к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении медсестру и гражданскую активистку Оксану Походун. Ее обвиняют в возбуждении ненависти или вражды.
Поводом для возбуждения уголовного дела против Оксаны Походун стали изображения, которые были опубликованы на ее странице в соцсети «ВКонтакте». Фотографии находились в закрытом альбоме, который доступен только владелице аккаунта.
Адвокат активистки Владимир Васин сообщил, что картинки, которые стали поводом для уголовного дела, высказывали отношение к событиям на Украине, некоторым священнослужителям и к президенту Владимиру Путину.
Следствие усмотрело в них признаки возбуждения ненависти или вражды по признакам национальности, происхождения и отношения к религии.
На сайте Международной правозащитной группы «Агора» сообщается, что адвокат будет настаивать на полном оправдании Оксаны Походун.
Владимир Васин связывает преследование своей подзащитной с ее гражданской активностью. Оксана Походун считает, что полиция обратила на нее внимание после того, как она начала приходить на еженедельные «прогулки оппозиции», которые в Красноярске проводило запрещенное в России движение «Артподготовка». Она также помогала организовать анттикоррупционый митинг в Красноярске 12 июня 2017 года.