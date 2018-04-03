Президентский Совет по правам человека попросил Роскомнадзор не блокировать Telegram
Совет по правам человека обратился к Роскомнадзору с просьбой отказаться от блокировки на территории страны мессенджера Telegram. Блокировкой сервису пригрозили за отказ предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей
Совет по правам человека при президенте России обратился к Роскомнадзору с просьбой отказаться от блокировки на территории страны мессенджера Telegram. Блокировкой сервису пригрозили за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.
В заявлении правозащитников говорится о том, что защита безопасности должна вестись «через конструктивный диалог с владельцами мессенджеров, а также через оперативные мероприятия в отношении пользователей, подозреваемых в криминальной деятельности».
«Новые технологические вызовы», с которыми сталкиваются правоохранительные органы, не должны быть основанием для отказа миллионам людей в пользовании уже привычными им правами, в том числе правом на приватность.
«Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывают Роскомнадзор воздержаться от блокирования мессенджера Telegram, а ФСБ изыскать иные способы законного доступа к переписке индивидуальных пользователей», - говорится в заявлении СПЧ, опубликованном на сайте организации.
Обращение к Роскомнадзору подписали восемь правозащитников.