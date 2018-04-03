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03 апреля 17:13

Президентский Совет по правам человека попросил Роскомнадзор не блокировать Telegram

Совет по правам человека обратился к Роскомнадзору с просьбой отказаться от блокировки на территории страны мессенджера Telegram. Блокировкой сервису пригрозили за отказ предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей

Фото: Gazeta.ru

Совет по правам человека при президенте России обратился к Роскомнадзору с просьбой отказаться от блокировки на территории страны мессенджера Telegram. Блокировкой сервису пригрозили за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.

В заявлении правозащитников говорится о том, что защита безопасности должна вестись «через конструктивный диалог с владельцами мессенджеров, а также через оперативные мероприятия в отношении пользователей, подозреваемых в криминальной деятельности».

«Новые технологические вызовы», с которыми сталкиваются правоохранительные органы, не должны быть основанием для отказа миллионам людей в пользовании уже привычными им правами, в том числе правом на приватность.

«Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывают Роскомнадзор воздержаться от блокирования мессенджера Telegram, а ФСБ изыскать иные способы законного доступа к переписке индивидуальных пользователей», - говорится в заявлении СПЧ, опубликованном на сайте организации.

Обращение к Роскомнадзору подписали восемь правозащитников.

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