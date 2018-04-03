Экс-глава Кемеровской области возглавит региональный парламент
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил свободный мандат депутата совета народных депутатов региона. В ближайшее время отставной губернатор может возглавить кемеровский парламент
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил свободный мандат депутата совета народных депутатов региона. В ближайшее время отставной губернатор может возглавить кемеровский парламент.
Решение о передаче мандата Аману Тулееву было принято на совещании в избирательной комиссии. «Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии «Единая Россия». В этом списке он находился до сего дня», - сообщил «Коммерсанту» секретарь избиркома Кемеровской области Михаил Пименов.
Аману Тулееву достался мандат депутата Ван Вай-Чена, который уже сложил свои полномочия, а «других кандидатур для замещения не было».
На следующей неделе состоится очередная сессия совета народных депутатов. Ожидается, что действующий спикер кемеровского парламента Алексей Синицын сложит с себя полномочия, а его место займет Аман Тулеев.
Напомним, Аман Тулеев подал в отставку 1 апреля, спустя неделю после крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Напомним, при пожаре погибли 64 человека, включая 41 ребенка.