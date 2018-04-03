Эхо сталинских репрессий
В Петрозаводске близится к финалу процесс по делу руководителя карельского отделения общества «Мемориал», историка и краеведа Юрия Дмитриева. Его обвиняют в создании порнографических снимков несовершеннолетней приемной дочери. Все, кто знает Дмитриева, в один голос утверждают: дело историка политически мотивированное
Его боялась власть
Юрий Дмитриев хорошо известен в правозащитных кругах и среди исследователей советских репрессий 30-х годов ХХ столетия. Историк занимается поиском мест массовых расстрелов и захоронений репрессированных, что далеко не всегда нравится местным властям.
Поиски Дмитриева в архивах КГБ (нынче ФСБ) привели к созданию мемориалов – «Сандармох», «Красный Бор», «Секирная гора». Ежегодно на международные дни памяти там собираются сотни родственников репрессированных, представителей посольств и консульств государств, чьи граждане похоронены в Карелии.
Оно и понятно – ведь в сталинские лагеря попадали люди со всего бывшего союза и даже из Европы. Только вот массовые траурные мероприятия с участием флагов разных стран стали вызывать раздражение местных властей.
Друг Дмитриева, историк и правозащитник Анатолий Разумов, убежден, что именно это и стало настоящей причиной уголовного дела: «На выездном заседании Совета по правам человека в Петрозаводске один из местных чиновников мне так и сказал: – Не надо, чтобы к нам сюда ради политики ездили».
По выражению Разумова, краевед уже давно стал «предметом ужаса» для местных чиновников: «Он ставит эти памятники, приходит на министерские заседания, говорит что хочешь. И они его встряхнули в самый серьезный, ответственный момент жизни. Они ударили по семье».
Был бы человек – вину всегда определим
Юрия Дмитриева задержали в его квартире 13 декабря 2016 года. И в тот же день обвинили в изготовлении детской порнографии, а суд принял решение об аресте на два месяца. То есть, оперативность правоохранителей буквально зашкаливала.
Позже, когда Дмитриев уже сидел в СИЗО, к первоначальному обвинению в изготовлении порнографических снимков добавились еще статьи – за развратные действия и хранение оружия.
Обвинительное заключение к 11 апреля 2017-го подготовил следователь петрозаводского СК Максим Завацкий. К этому времени документ уже согласовал руководитель СО СК РФ по Петрозаводску Виктор Россыпнов, а 21 апреля утвердил прокурор города Елена Аскерова. С этого момента Дмитриев официально обвиняется в фотосъемке несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов, в совершении развратных, а также в незаконном хранении оружия.
С 1 июня 2017 года дело номер 1-391/7 по обвинению Дмитриева слушается в Петрозаводском городском суде судьей Мариной Носовой. Ей оппонирует защитник Дмитриева Виктор Ануфриев, который раз за разом повторяет позицию подзащитного – вину по всем предъявленным пунктам обвинения Дмитриев не признает.
С чего все завертелось
Начало этой истории положило анонимное заявление, поступившее в правоохранительные органы Петрозаводска. В письме, датированном 2 декабря 2016 г., говорилось о том, что Дмитриев фотографирует в обнаженном виде свою приемную дочь 11 лет. К заявлению были приложены две фотографии. Не называя себя, «доброжелатель» просил «принять меры».
Как аноним мог, во-первых, добыть такую инфу, во-вторых, еще и приложить к кляузе фотки – остается неизвестным, следствие хранит молчание. Ведь все, что делал Дмитриев относительно дочери – дело было сугубо семейное, и за границы дома не выносилось. Хотя, по словам самого исследователя, в конце ноября 2016-го его вызывал к себе участковый по формальному поводу – уточнить вопросы хранения охотничьих ружей. А когда Дмитриев вернулся домой, понял – здесь побывали чужие.
Но так как визуально ничего не пропало – он не придал этому значения. И вспомнил об этом, лишь когда 13 декабря был задержан, а у него дома прошел обыск, и на домашнем компьютере за пару минут, как будто знали где искать, была найдена папка, содержащая более двухсот фотографий приемной дочери.
Квалифицируя фотографии обнаженного ребенка, на которых частично видны половые органы, как порнографию, 13 декабря 2016 г. следователь возбуждает уголовное дело по п. «в», ч. 2 ст. 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов»), 15 декабря 2016 г. выносит представление о привлечении Дмитриева в качестве обвиняемого в совершении данного преступления и в этот же день направляет в Петрозаводский городской суд ходатайство об избрании в отношении Дмитриева меры пресечения в виде заключения под стражу. То есть, тоже все делалось с невероятной оперативностью.
15 декабря 2016 года Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе председательствующего судьи Новоселова Э. Г., с участием прокурора Сильченко А. Е. И адвоката Шишкова А. Н., который первоначально защищал Дмитриева, удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемый был арестован на два месяца.
29 декабря 2016 года по апелляционным жалобам адвокатов Шишкова А. Н. И Ануфриева В. М., который сменил коллегу, взявшись за защиту Дмитриева, состоялось заседание Верховного суда Республики Карелия. Повод – обжалование меры пресечения.
Однако, заседание, напоминающее хорошо спланированный одноактовый спектакль, было лишь формальностью. Председательствующий судья Раць А. В. с участием прокурора Михайловой Н. Б. особо никаких документов не просматривал и в доводы защитников не вслушивался, очень быстро приняв постановление об оставлении ареста в силе. Впоследствии суд еще несколько раз продлевал решения о содержании Дмитриева под стражей.
19 декабря 2016 года следователь Завацкий принимает постановление о проведении искусствоведческой судебной экспертизы по уголовному делу и направляет генеральному директору автономной некоммерческой организации по развитию социокультурной деятельности «Центр социокультурных экспертиз» Н. Н. Крюковой диск с фотографиями, изъятыми с домашнего компьютера Дмитриева. И уже 9 января 2017 года эксперты центра выдали заключение, признав 9 из более чем двухсот фотографий порнографическими
Злополучные фотки
Прежде, чем вести речь об этих злосчастных снимках, пожалуй, стоит рассказать о маленькой героине этой фотосессии. В 2008 году Дмитриев с женой взяли из детского дома маленькую Наташу, девочка отставала в развитии, у нее была выявлена дистрофия.
Чтобы подтверждать надлежащий уход за приемной дочерью и, что с ребенком все в порядке, Дмитриев взял за правило каждый месяц фотографировать Наташу, рассказывает адвокат подсудимого Виктор Ануфриев: «Он снимал ее с целью фиксации ее физического состояния. Голой – чтобы чиновники видели, что нет синяков и ее никто не бьет». Здоровье Наташи со временем поправилось, у опеки претензий больше не было, и фотографии Дмитриев делать перестал.
А потом информация о них вдруг сплывает в Следственном комитете который видит в них только одно – изготовление порноматериалов. И срок за такое злодеяние самый что ни на есть взрослый – до 15 лет.
Адвокат Ануфриев видел эти фотографии среди материалов дела и не увидел в них ни состава преступления, ни преступного умысла. Тем более, что, по утверждению защитника, эти фотки Дмитриев никому не показывал и даже не посылал по электронной почте, и это можно подтвердить документально.
И если анализировать всю ситуацию с появлением этой необходимости, проводить «фотосессии», то можно понять, что Дмитриев стал это делать даже не по своей инициативе – в свое время он прошел так называемые курсы родителей, где среди задач ставилась, в том числе, и необходимость пристально следить за развитием девочки, вести соответствующие дневники и другие материалы, включаю фото и видео фиксацию. Но следствию думать и анализировать не досуг.
А надо сказать, что, как приемный отец Дмитриев вполне устраивал соцопеку – проверки приемной семьи Дмитриева ни разу не зарегистрировали какого-нибудь факта неадекватного или неприемлемого поведения Дмитриева по отношению к девочке.
Да и сама девочка, сейчас живущая под опекой родной бабушки, заявила следователю, что очень любит его и считает отцом, а фотографирование ее Дмитриевым воспринимала как необходимую процедуру.
Что же до экспертизы, то по мнению адвоката Ануфриева, она была произведена с грубейшими нарушениями закона. Обвиняемая сторона не была ознакомлена с постановлением о ее проведении. Более того, сделать выбор в пользу тех или иных экспертов Дмитриеву и его адвокату не дали.
Да и сам состав экспертной комиссии, оценившей фотоснимки по заказу следователя, вызывает сомнения в объективности проведенной экспертизы. Заключение было сделано тремя экспертами: Борейша-Покорской Е. Я. (кандидат искусствоведения, имеет также высшее образование по специальности история искусства и квалификацию историка искусства), Крюковой Н. Н. (кандидат педагогических наук, имеет высшее образование по специальности математика) и Тарасовой З. М. (имеет высшее образование в области педиатрии и квалификацию врача-педиатра).
Другими словами, искусствовед, преподаватель математики и детский врач делают экспертное заключение в области сексологии. Скажите мне, если у вашего ребенка в школе учитель физкультуры проверит, например, сочинение по литературе и поставит «двойку» – у вас вызовет сомнение такая оценка? Думаю, да.
Да и в нашем случае, есть право не только на сомнения. Есть и ст. 57 УПК, в которой говорится, что экспертом может быть лишь лицо, обладающее специальными знаниями. То есть, сочинение проверяет учитель литературы, плохо залеченную рану исследуют врач, а ищет «порнуху» в детских фотках сексолог.
Вот, к примеру, чем не мнение специалиста? На заседании суда 22 июня 2017 года приглашенный адвокатом эксперт, президент Национального института сексологии Лев Щеглов, допрошенный в судебном заседании в качестве специалиста, заявил, что фигурирующие в процессе фотографии не могут считаться порнографическим материалом.
Однако, именно выводы коллегии экспертов в лице искусствоведа, математика и педиатра так и продолжали оставаться единственным доказательством обвинения Дмитриева по данному делу.
А дальше только хуже. 6 февраля 2017 года следователь предъявил Дмитриеву новые обвинения, основываясь исключительно на девяти фотографиях, признанных экспертами Центра социокультурных экспертиз порнографическими материалами.
По четырем из этих девяти фотографий следак предъявил Дмитриеву обвинение по ст. 135 («Развратные действия без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста»), по другим четырем фотографиям (из этих же девяти) было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 135 («Развратные действия без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста»).
И вот какова фантазия обвинителя. Оказывается развратные действия, по мнению следователя, заключались в том, что Дмитриев испытывал сексуальное возбуждение при фотографировании дочери. В основании первоначального обвинения по п. «в» ч. 2 ст. 242.2 («Использование несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов») осталась только одна, девятая фотография. В общем, чем дальше в лес, тем больше дров. Кто то в местном следственном комитете точно перевозбудился.
И чтобы стало понятно, насколько эти бурные фантазии следака загрузили и следствие и самих себя, даем комментарий адвоката, сотрудника Правозащитного центра «Мемориал» Марины Агальцовой по поводу обвинения Дмитриева в развратных действиях:
«Обвинение вменяет Дмитриеву совершение преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ. Из характера предъявленного обвинения можно сделать вывод, что Дмитриев обвиняется по ч. 1 и по ч. 3 данной статьи. Разница между этими частями заключается в том, что по ч. 1 потерпевшим является лицо, не достигшее 16 лет. А по ч. 3 – лицо, не достигшее 12 лет. Если потерпевший не достиг 12-летнего возраста, то нельзя квалифицировать по двум частям, необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 135 УК РФ.
Приемная дочь Дмитриева родилась в марте 2005 года. То есть в марте 2017 года ей исполнилось 12 лет. Если следовать логике обвинения, то Дмитриев мог совершать в отношении девочки развратные действия только до момента его заключения под стражу, то есть декабря 2016 года. Это означает, что развратные действия (если они совершались) могли совершаться только в отношении лица, не достигшего 12 летнего возраста. Абсурдным видится обвинение за одно и то же деяние одновременно по двум частям одной статьи».
По данным адвоката, обвинительное заключение не содержит ни одного документа, который бы подтверждал какой-то криминал со стороны его подзащитного. Из показаний Дмитриева, а также из заключения судебно-психиатрической экспертной комиссии от 24 января 2017 года в отношении Дмитриева следует, что у него не было аномалий сексуальности и расстройств сексуального предпочтения, в том числе педофилии.
Другими словами – обвинение есть, а доводов в сторону виновности обвиняемого ни на грош. Да и статья по оружию из той же оперы. Адвокат Юрия Дмитриева говорит, что это случайно найденный огрызок ствола от ружья, по которому уже есть заключение о том, что этот предмет не относится к огнестрельному оружию, из него невозможно стрелять.
Адвокат Ануфриев предполагает, что статья могла быть добавлена из тактических соображений: «Если обвинение в порнографии рассыплется, то ружье оставят. Или наоборот: ружье уберут из обвинения, чтобы продемонстрировать объективность суда, а все остальное оставят». То есть, цель ясна – не мытьем, так катаньем – но человека посадить.
«Шоу» против Мемориала и люди за Дмитриева
Тем не менее, с такими обвинениями дело было передано в суд. По мнению адвоката Ануфриева, предварительное следствие пошло на откровенные нарушения закона – поскольку в обвинительном заключении и в других материалах дела не содержится никаких правовых оснований для обвинения Дмитриева в указанных преступлениях.
Здесь стоит сделать небольшое отступление назад и рассказать о том, что в случае, когда уголовное дело, даже такое шаткое, необходимо «кровь из носу» довести до суда, все средства бывают хороши.
Меньше чем через месяц после задержания и ареста Дмитриева, в первый день после новогодних каникул, телеканал «Россия-24» показал фильм «Что скрывает общество «Мемориал». В нем были показаны фотографии, якобы фигурирующие в деле Дмитриева, что уже является грубым нарушением хода следствия, а сам историк, вопреки презумпции невиновности, напрямую обвинялся в изготовлении порнографии.
В сюжете было прямо сказано: Юрий Дмитриев – председатель карельского отделения общества «Мемориал» – изготавливал порнографию. А прикидывался, как и его коллеги по организации, правозащитником. На самом же деле «Мемориал» занимается вовсе не сохранением памяти о жертвах репрессий, а искажением «проверенных исторических фактов» и пытается «влиять на сознание молодежи».
То есть суда еще нет, а обвинение на человека уже повесили. И это общероссийский канал!
Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев назвал этот телесюжет «мерзким», а возможную «утечку» материалов дела – противозаконной. Тем не менее, свой процент сомнений к личности «фигуранта» среди обычных граждан телевизионщики посеяли. А это фемиде и надо – ну, чтобы не пришлось судить человека действительно «белого и пушистого», на него надо вылить ушат грязи. А телевизор, в лице государственного канала, для таких дел – самое то.
Но такие выпады стали, пожалуй, исключением. Информацию об аресте Юрия Дмитриева приняли близко к сердцу очень многие люди. Пользователи соцсетей назвали этот арест «беспределом» и «провокацией». Почти сразу после решения об аресте историка на сайте Change.org была опубликована петиция в поддержку Дмитриева. За пять дней ее подписали 5 тысяч человек (на данный момент порядка 15 тысяч подписавшихся).
В интернете появился специальный сайт с информацией и о деле Дмитриева. На нем – письма поддержки. В защиту историка выступили ученые, правозащитники, журналисты, деятели культуры, православные священники и родственники репрессированных из России и зарубежья.
«Мемориалец» Сергей Кривенко стал первым, кто заявил о политическом характере дела: «Вся эта история – провокация, и она укладывается в мозаику по дискредитации «Мемориала», которая сейчас идет очень активно».
Журналист Николай Сванидзе, выступая на «Эхо Москвы» сказал прямым текстом, что интепретирует это дело как чисто политическое и никак по-другому.
Сам Дмитриев и его адвокат, отвергая все обвинения, говорят о политической подоплеке дела.
На заказной характер дела Дмитриева, по мнению его коллег, указывают многие факты. Фотографии, за которые его судят, были обнаружены в компьютере историка во время обыска который, в свою очередь, был инициирован следствием после анонимного доноса.
Летом прошлого года в ходе судебных заседаний адвокат Виктор Ануфриев добился-таки проведения повторной экспертизы. В связи с общественной значимостью дела, адвокат просил суд назначить проведение экспертизы в любой государственной организации, имеющей соответствующую лицензию.
В итоге 15 сентября 2017 года Петрозаводский городской суд Республики Карелия поручил производство новой комплексной психологической, искусствоведческой, социокультурной судебной экспертизы генеральному директору Федерального Департамента Независимой судебной экспертизы (г. Санкт-Петербург) Юлии Гончаровой.
Но, согласно выписке из ЕГРЮЛ, данная организация имеет статус ООО – то бишь, коммерческая по своей сути. А привлечение в качестве экспертной организации коммерческой кструктуры противоречит п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28.
Да и сама Гончарова, при всем к ней уважении, является кандидатом социологических наук и магистром философии, и не имеет специальных знаний в области сексологии и психологии. Другими словами, повторяется ситуация с сочинением по литературе, проверить которое попросили учителя уже не физкультуры, но еще не гуманитарий.
Но тем не менее, 26 декабря были оглашены результаты повторной экспертизы. Экспертиза признала фотографии непорнографическими. Выводы: Дмитриев фотографировал свою приемную дочь без одежды для контроля ее физического развития – как он и утверждал ранее.
Понятное дело, прокуратура подала жалобу – ведь в этом случае обвинение, базирующееся на девяти несчастных фотках, просто сыпалось как карточный домик. Суд конечно же удовлетворил ходатайство прокуратуры о направлении снимков приемной дочери Дмитриева на третью экспертизу, а самого Дмитриева – на стационарное психиатрическое обследование. Прокурорские было вздохнули с облегчением – есть время собраться с силами.
Однако, так складно шедшее поначалу уголовное дело начало болтать, как старую шхуну в океане во время шторма. И вот уже под давлением общественности 27 декабря Петрозаводский городской суд отказал прокуратуре в продлении ареста Юрию Дмитриеву и 27 января 2018 года Дмитриева освободили под подписку о невыезде после года, и одного месяца заключения в СИЗО.
27 февраля Петрозаводский городской суд огласил результаты очередной экспертизы Центра им. Сербского. И там все черным по белому и тоже не в пользу фемиды – фото приемной дочери Дмитриев делал не в порнографических целях.
А буквально на днях стало известно о том, что и психиатрическое обследование не выявила признаков того, что глава Карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев склонен к педофилии.
Что еще нужно, чтобы фемиде признать свою ошибку, извиниться перед человеком и прекратить его уголовное преследование? Однако, этого сделано не было – и дело, как ни в чем ни бывало, ждет суда, назначенного на 3 апреля.
Никто не делает никаких прогнозов относительно приговора. Понятно, что в обвинении сплошь одни дыры – но признаться в этом, значит, признать виновными самих себя. А такого в Российской действительности не может случиться по определению… Значит, для того, чтобы самим остаться чистенькими, нужен хоть маленький – но срок. Тут может и тот самый не стреляющий огрызок от ствола ружья пригодиться.
И даже, если в суде рассыплется обвинение в изготовлении порнографии и педофилии, все равно на человеке надолго останется темное пятно.
Помню случай, не важно, где это было – изнасиловали вечером школьницу на улице. Задержали по подозрению местного парнишку. Долго мурыжили – но ничего не доказали, тем более, сама пострадавшая насильника не узнала. Парня отпустили, да и настоящего преступника после нашли и судили – но на невиновного юношу еще долго показывали пальцем соседи и знакомые. Довод у них был весомый – дыма без огня не бывает.
Вполне вероятно, с Юрием Дмитриевым чиновники и правоохранители, предугадывая возможное фиаско на суде, сознательно подводили обывателя к тому, что вот, мол, известный, заслуженный, авторитетный человек издевался над маленькой беззащитной девочкой.
В подсознании у любого нормального, но несведущего в следственных и политических тонкостях человека, самый злодей из злодеев – ни вор, ни грабитель, и даже не чиновник-казнокрад, а именно педофил.
Хуже такого злодея не придумаешь. Так что, если бы Юрию Дмитриеву инкриминировали, например, хищение каких-нибудь там бюджетных средств, это не вызвало бы нужного резонанса со стороны «общества». Все крадут – и заслуженные и известные, и авторитетные.
А вот снимают на камеру маленькую голенькую вчерашнюю детдомовку далеко не все. Потому, вероятно, и статья такая унизительная была выбрана – потому что это политическое дело, для того чтобы унизить человека, его раздавить. Для того чтобы отвернулись от него близкие и знакомые люди.
А почему, спросите вы – все это происходит, чем Юрий Дмитриев так страшен нынешним властям? Ну, подумаешь – историк раскапывает правду о репрессиях властей давних лет. Сейчас-то страной и регионами правят совсем другие люди…
Ответ на этот вопрос скрывается в одной короткой фразе самого Юрия Дмитриева: «Дети тех, кто стрелял и сажал тогда, сегодня при должностях».