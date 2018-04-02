Артем Любимов, или Политическая стачка Волоколамска
1 апреля 2018 года многотысячный митинг на центральной площади Волоколамска скандировал:«Свободу Артему Любимову!». Артем - организатор митингов протеста за немедленное закрытие свалки «Ядрово».
Его задержали накануне вечером, в субботу, когда он ехал из Волоколамска в Москву. Около девяти часов вечера на Новорижском шоссе в Истринском районе Подмосковья автомобиль Любимова «прижали» две машины с маячками. Полицейские попросили Любимова выйти, досмотрели машину и доставили активиста в отдел истринского ОМВД. В отделении был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ ,неповиновение полиции. «Адвокатам Любимова пояснили, что при задержании Артем Вячеславович пытался убежать от сотрудников полиции по Новорижскому шоссе».
Я знаю Артема с 20 ноября 2016 года, когда мы вместе провели в Гайд парке первый митинг протеста против политики насильственной ликвидации органов местного самоуправления Московской области, проводимой губернатором Андреем Воробьевым. Знаю, как человека интеллигентного, разумного, болеющего за судьбу отечества.
Его задержание я расцениваю как политический террор, беспрецедентная полицейская акция направленная на профилактику митингов протеста, заявленных на 14 апреля, день рождения губернатора Андрея Воробьева. По информации от соратников задержанного, Артем объявил голодовку.
Могу предположить, что решение о содержании под стражей невиновного человека, принимал лично Андрей Юрьевич. Однако, эта акция устрашения успеха не возымела. Город воинской славы вышел на митинг традиционно заполонив протестующими всю площадь, огороженную металлическим рамками.
Несправедливость по отношению к людям, провокация против Любимова, цинизм власти выставившей электронное табло с нулевыми показателями сероводорода, окутавшего смрадом площадь митинга, отразилось в каждом втором выступлении. «Воробьева в отставку!» - требовало отравленное население.
Небольшой городок Московской области собрал на брифинг такое количество мировых брендов, которого не знает МИД Российской Федерации. Почему?
Потому, что с 3-го марта, с первого многотысячного митинга, люди стали выходит на площадь ежедневно. И по сути, это явление по всем признакам можно квалифицировать, как политическую стачку. То есть люди, оставив рабочие места, выдвигают политические требования.
Повсеместно на ура принимается предложение проведения единого по дате и времени, но в каждом отравленном районе самостоятельного, общего митинга «Стоп полигон», в день рождения губернатора Московской области Андрея Воробьева 14 апреля в 12 часов. Есть надежда, что этот день рождения, наш губернатор встретит последний раз в этом статусе.