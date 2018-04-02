Синоптики пообещали москвичам потепление до +15 градусов к Пасхе
«Дальнейшие расчеты показывают, что весна в явном виде уже будет ощущаться в течение предстоящей недели», - обнадежил москвичей глава Гидрометцентра Роман Вильфанд
Фото: podakuni.livejournal.com
В Москве и Московской области к Пасхе потеплеет до +15 градусов. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Дальнейшие расчеты показывают, что весна в явном виде уже будет ощущаться в течение предстоящей недели», - обнадежил москвичей Роман Вильфанд, слова которого приводит «Интерфакс».
В понедельник, 2 апреля, в Москве и Подмосковье дневная температура воздуха поднимется до +10-11 градусов. В четверг и пятницу воздух прогреется уже до +16 градусов.
Ночью температура составит около нуля, а с пятницы поднимется уже до +3 градусов.
Теплая и солнечная погода продержится в московском регионе как минимум до среды, 11 апреля.