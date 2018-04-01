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01 апреля 15:07

Тысячи жителей Волоколамска вышли на митинг против свалки «Ядрово»

В Волоколамске в воскресенье, 1 апреля, проходит очередной массовый митинг против мусорного полигона «Ядрово». Местные жители требуют закрыть свалку. На акции присутствует много детей

В Волоколамске в воскресенье, 1 апреля, проходит очередной массовый митинг против мусорного полигона «Ядрово». Местные жители требуют закрыть свалку. На акции присутствует много детей, один из которых выступил перед собравшимися и заявил, что «не хочет умирать в 11 лет» из-за свалки.

Также манифестанты требуют отставки местных властей и освобождить волоколамского активиста Артема Любимова.

Накануне митинга правоохранительные органы задержали организатора акции Артема Любимова. О задержании активист сообщил в видеообращении, опубликованном на YouTube.

Любимов рассказал, что его задержали без объяснения причин. Полицейские оформили протокол о нарушении части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции). Активист в ответ написал заявление о превышении должностных полномочий правоохранителями.

Артем Любимов организовал несколько протестных акций против свалки «Ядрово» в Волколамске. Участниками акций становились от 4 до 6 тысяч человек.

Напомним, что жители Волоколамска с начала 2018 года проводят митинги против мусорного полигона ТБО «Ядрово». Протестные настроения в городе усилились в связи с сильными выбросами свалочного газа с полигона. С 21 марта за медицинской помощью обратились более 400 детей. Некоторым из них понадобилась госпитализация.

В конце марта врио главы Волоколамского района Андрей Вихарев объявил о постепенном введении режима чрезвычайного положения. Власти также обещали подать в суд на оператора полигона «Ядрово».

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