Тысячи жителей Волоколамска вышли на митинг против свалки «Ядрово»
В Волоколамске в воскресенье, 1 апреля, проходит очередной массовый митинг против мусорного полигона «Ядрово». Местные жители требуют закрыть свалку. На акции присутствует много детей
В Волоколамске в воскресенье, 1 апреля, проходит очередной массовый митинг против мусорного полигона «Ядрово». Местные жители требуют закрыть свалку. На акции присутствует много детей, один из которых выступил перед собравшимися и заявил, что «не хочет умирать в 11 лет» из-за свалки.
Также манифестанты требуют отставки местных властей и освобождить волоколамского активиста Артема Любимова.
Накануне митинга правоохранительные органы задержали организатора акции Артема Любимова. О задержании активист сообщил в видеообращении, опубликованном на YouTube.
Любимов рассказал, что его задержали без объяснения причин. Полицейские оформили протокол о нарушении части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции). Активист в ответ написал заявление о превышении должностных полномочий правоохранителями.
Артем Любимов организовал несколько протестных акций против свалки «Ядрово» в Волколамске. Участниками акций становились от 4 до 6 тысяч человек.
Напомним, что жители Волоколамска с начала 2018 года проводят митинги против мусорного полигона ТБО «Ядрово». Протестные настроения в городе усилились в связи с сильными выбросами свалочного газа с полигона. С 21 марта за медицинской помощью обратились более 400 детей. Некоторым из них понадобилась госпитализация.
В конце марта врио главы Волоколамского района Андрей Вихарев объявил о постепенном введении режима чрезвычайного положения. Власти также обещали подать в суд на оператора полигона «Ядрово».