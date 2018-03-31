Осужденный за взятки экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил о помиловании
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за коррупцию, написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за коррупцию, написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщил член региональной комиссии по вопросам помилования, уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
Ярославский омбудсмен в беседе с «Коммерсантом» рассказал, что сам не видел текста прошения, поэтому не знает, признал ли Евгений Урлашов свою вину во взяточничестве. Кроме того, сначала прошение осужденного должна рассмотреть администрация рыбинской исправительной колонии, в которой отбывает срок экс-мэр Ярославля.
В пресс-службе УФСИН по Ярославской области не стали комментировать наличие или отсутствие взысканий у Урлашова, которые могут помешать его помилованию.
Евгений Урлашов был этапирован в колонию в апреле 2017 года. Общий срок его пребывания под стражей с учетом нахождения в СИЗО составляет 4 года и 9 месяцев. Общий срок наказания, назначенный судом, составляет 12 лет и 6 месяцев.
По версии следствия, мэр Ярославля Евгений Урлашов вместе со своим заместителем Дмитрием Донсковым вымогал взятку в размере 18 млн рублей у директора фирмы «Радострой» за заключение муниципального контракта. Советник Урлашова Алексей Лопатин участвовал в вымогательстве в качестве посредника.
Еще один эпизод связан с получением Урлашовым взятки в размере 17 млн рублей от гендиректора фирмы «Ярдорстрой» за передачу контрольного пакета ФГУП «Городское дорожное управление».
В ходе следствия и судебного разбирательства Евгений Урлашов своей вины не признавал. По его мнению, уголовное преследование связано с его политической деятельностью.