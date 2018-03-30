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30 марта 16:13

Власти пообещали разобраться с противоречием антитеррористического и противопожарного протоколов

Министр открытого правительства Михаил Абызов пообещал в кратчайшие сроки решить проблему взаимоисключающих требований к торговым центрам от ФСБ и Госпожнадзора

Фото: АиФ

Министр открытого правительства Михаил Абызов пообещал в кратчайшие сроки решить проблему взаимоисключающих требований к торговым центрам от ФСБ и Госпожнадзора. По мнению специалистов, именно это противоречие антитеррористического и противопожарного протоколов становится причиной большого количества жертв во время пожаров.

«Могу сказать, что мы достаточно быстро с этим разберемся. Но это противоречие между пожарными требования и требованиями о противодействии террористическим опасностям лишь один из элементов противоречий», - заявил Абызов, слова которого приводит издание Znak.com.

Министр отметил, что если по результатам анализа будет сделан однозначный вывод, что ряд требований находится в противоречии друг с другом, то специалисты незамедлительно приступят к исправлению сложившейся ситуации.

«Нельзя, чтобы обязательные требования, которые выдвигает государство, ставили предпринимателя перед выбором выполнять одно или второе и, соответственно, нарушать одно или другое. Требования должны однозначно читаться и трактоваться», - заявил г-н Абызов.

Ранее архитектурный критик Григорий Ревзин, который входил в состав градостроительного совета Москвы, назвал российские торгово-развлекательные центры «душегубками» во многом из-за того, что антитеррористический протокол противоречит противопожарному.

Так, противопожарные правила предписывают иметь запасные выходы для эвакуации, которые должны быть всегда доступны. Антитеррористический протокол, напротив, требует максимально перекрывать и контролировать все возможные входы и выходы в местах массового пребывания людей.

Вопрос об этом был поднят после страшного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибло 64 человека. В здании была неисправна автоматическая противопожарная система, а охранник по непонятной причине отключил систему оповещения о пожаре. Кроме того, все эвакуационные входы в торговых центрах оказались заблокированы.

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