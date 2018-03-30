Меню
Общество
Российский сельскохозяйственный рейдер
адвокаты
Александр Родин
30 марта 15:01

Полная Ж г-на Добровинского

О влиянии фекальной тематики на жизнь и поступки скандального адвоката

Фото: viplounge.lv

Он улыбается в камеру фотографа модного журнала. На голове шляпка a la po-evropeyski, в зубах, сохранивших крепость только благодаря умению стоматолога, зажата сигара. Пиджак в клеточку, рубашка в полосочку, вечная бабочка вместо галстука и улыбка что твой Челентано. Да, и еще неизменная «гайка» на мизинце правой руки – во времена моего детства и начала кооперативного движения позднего СССР цыгане продавали что-то подобное в переходах у площади «трех вокзалов». У нашего героя она, конечно, не из латуни, а из солидного aurum’а. Но фасончик тот же.

Чуть не забыл, еще одна деталь, очки. Поклонницы в комментариях на его странице в ФБ текут от фасона оправы. «Талантливый человек талантлив во всем...». Понимающая мимика, оживленная жестикуляция, гибкое интонирование, рассказы о себе, честном («отказывался от чемоданов с наличкой в качестве гонорара»), веселом и симпатичном одессите, на фоне коллекции палехских шкатулок…

И вся эта мозаика – адвокат Александр Добровинский. Человек, открыто заявляющий: «Это вы не боги, а я – бог».

Его стихия – скандал. Его принцип – беспринципность. Его стиль – провокация и пошлость. Особенно он любит… фекалии. Он напитан ими, любуется ими, они живут в его речи и рассказах, с ними он сравнивает своих соперников по адвокатской практике. Причем делает открыто, в СМИ. За что в ближайшее время может и схлопотать: столичные адвокаты Игорь Трунов и Людмила Айвар пожаловались в Адвокатскую палату Москвы на то, что «Добровинский использовал неэтичные слова и выражения, распространив негативную информацию о коллегах в СМИ». Г-н Добровинский сравнил юристов, защищающих интересы французского музыканта Дидье Маруани, ставшего жертвой непристойной провокации с участием Филиппа Киркорова, с… кучей дерьма. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы 4 апреля рассмотрит жалобу …

Суды судами, но нам захотелось понять, что же и когда случилось с адвокатом Добровинским, и отчего он так часто путает рот и фекальное отверстие?

Он так не хотел вылезать

Есть дети, у которых тема «горшка» может стать проблемой по жизни, говорят психологи. А туалетная лексика свидетельствует о глубоких внутренних проблемах, мешающих человеку жить. Фразы типа «вон какашки полетели!» или «смотри, какашка вылезает!», звучащие от 4-летних малышей зачастую в ситуациях, когда фекальной тематики нет и рядом – обыденное явление. Дети познают мир, функции тела, людей, но поскольку культурные рамки еще не сформированы, то их интерес рвется наружу вот в такой непосредственной и шокирующей взрослых форме.

Александру Добровинскому не 4 года, а 63, но тема «горшка» его не отпускает. Казалось бы, пора и к культуре приобщиться. Тем более что претензии на утонченность он демонстрирует с завидной регулярностью, свойственной некоторым уроженцам ОдЕссы. Увы. Причиной, наверное, стали детские переживания и комплексы, возникшие еще на уровне пуповины: на втором месяце беременности матери будущего адвоката предложили делать аборт. Она долго колебалась…

В школу Сашу отдали тоже специфическую, с биологическим уклоном. Тайны детородных органов и выводящих фекалии путей для него не существовало. Но, судя по всему,  биология нанесла ему очередную травму – и Добровинский возненавидел ее на всю жизнь. Тема вони, отходов, дерьма становится навязчивой. И вот…

Прощай, вонючая Россия

Первое свое образование будущий «светоч» российской адвокатуры пытался получить во ВГИКе … Однако знаковый вуз на улице Вильгельма Пика в Москве он не закончил. Возможно, причиной преждевременного расставания стали прогулы. Правда, в ряде материалов о Добровинском настойчиво проводится мысль о том, что таки из ВГИКа он выпустился! Но тут возникает вопрос: в интервью Александр Андреевич (Абрамович) не раз рассказывал, что ему «светила» армия. Неужели во ВГИКе в то время не было военной кафедры? Сомнительно. Но, так или иначе, перспектива отдать родине священный долг грозила превратиться в реальность. А долги наш герой отдавать явно не любил…

«И все никак я не дождусь, когда мне стукнет восемнадцать». Повестки из военкомата Саша Добровинский дождался в положенный срок. И снова – тема «горшка»: «Однажды в почтовом ящике я обнаружил два письма. Одно грубое, вонючее – из военкомата…». Убежать от вони будущий г-н адвокат решил банально – эмигрировал во Францию к матери. Уехать из СССР в то время было не просто, даже по приглашению, да еще в короткие сроки, да еще в капиталистическую страну, куда, к примеру, туристом можно было съездить только по вызову, либо по путевке «Спутника», пол года проходя всевозможные проверки в сомпетентных органах. Но видимо помогли «добрые люди» - кто-то из знакомых, «решала» советского образца.

 «Французский» период жизни Добровинского окутан романтико-бунтарским флером и густым облаком пиара. Правды в которых, как водится, очень мало. Иногда  пишут, что на земле вкуса и искусства жить наш герой открыл ресторан. Вряд ли это так. Скорее всего, он просто работал официантом. Возможно, дорос до администратора. Не более того. В свободное время тусовался среди левацкой молодежи. Воспоминания молодости художественно отразил в недавнем рассказе для «Татлера» – и здесь без пошлости и грубости не обошлось.

«Коитус», «бухло», «бараны», «мерзейшая», «отсосут», отсылы к матерным выражениям на фоне любительской зарисовки в стиле «я-там-был-а-вы-нет-а-я-круче-всех». Это тоже Добровинский. Искушения свободы были велики, и у будущего юриста, судя по всему, возникли какие-то проблемы с законом. Что это было – наркотики, модные в молодежной среде после 68-го года, двойная бухгалтерия или еще что-то, мы не знаем – но есть факт: Добровинский спешно бежал сначала в Швейцарию, а потом за океан. Как говорят, с сомнительным паспортом. И снова опять кто-то что-то «решал».

Свой путь Добровинский направил, естественно, в США – безопаснее. Поначалу пришлось пойти по пути многих «понаехавших» – работать таксистом.  Но этим дело явно не ограничилось, многолетняя привычка работать с «решалами» превратила в «решалу» его самого. Но для повышения качества «услуг» и придания респектабельности ремеслу необходимо было образование. Наверное, тогда и появились мысли об адвокатуре.  В итоге мечта сбылась, но тоже странно: Добровинский обзавелся дипломом Гарварда, который в самом университете подтвердить так и не смогли …

К сожалению, в сегодняшней российской юриспруденции много людей, образование которых вызывает сомнение. Плохо, что им удалось пробиться наверх. Впрочем, заслуга в этом явно не знаний, а второго счастья – наглости. Вспомним гремевшую на всю страну члена Краснодарского краевого суда Хахалеву, которая якобы получила образование в Тбилисском университете. Если поизучать американское прошлое Добровинского, то там тоже всплывет много «интересных» моментов… Хотя что в этом странного? Если у нас федеральные министры спокойно поживают с непонятными докторскими диссертациями, то что мешает благоденствовать хорошему адвокату-«решале» пусть даже и без образования?

В начале 90-х Александр Андреевич (Абрамович) возвращается в Россию. Благо появились возможности быстро «зашибить деньгу». Помогли братья Черные со своим алюминиевым бизнесом. Дали денег за консультации. Доллары Добровинский потратил на коллекцию фарфора. Впоследствии, рассказывая о ней журналистам, он с радостью цитировал матерную фразу некоего клиента, криминального авторитета, пришедшего к нему в дом. – «Если захочешь сп…ить всю эту х…ю, три месяца будешь упаковывать!». Только в исполнении лощеного Добровинского «пиип» не было…

Предметы гордости в коллекциях Добровинского тоже отражают фекальность характера. На одной из тарелок эпохи т.н. «второго авангарда» красуется надпись – «Говно концептуализма вкуснее!». И соответствующий рисунок.

Знаток лобковых вшей

На фекальный юмор и откровенное хамство в отношении коллег по цеху Добровинскому не раз указывали журналисты приличных изданий. Потому что иногда его заднепроходные шутки и замечания, сделанные публично, приводили к… смерти. Именно так.

Александр Минкин рассказал историю, случившуюся во время процесса тогдашнего члена Совета Федерации Слуцкера. Информацию о том, что адвокат противоположной стороны, Гералина Любарская, ушла в отпуск, Добровинский, защищавший Слуцкера, прокомментировал так: «Я не думаю, что она в декретном отпуске, хотя всё может быть – госпожа Любарская у нас выдающийся адвокат, поэтому она могла и с этим делом справиться спокойно». Гералине Любарской было 69 лет, и для нее, и для всех, кто ее знал, было ясно, что это наглое и грязное издевательство, говорил Минкин.

А это уже сама Любарская: «Вы бы знали, что мне приходится слышать в процессе! Вы не поверите. Я сделала замечание адвокату Слуцкера за непозволительные выражения. А Добровинский мне ответил: «Не беспокойтесь обо мне. Беспокойтесь о своих лобковых вшах».  

Или, например, судья допрашивает свидетельницу. И та говорит: да, мол, помню эту горничную, у нее были длинные волосы.  Добровинский тут же комментирует: «Под мышками».

Этот дядька, возможно, любит подростковые сайты или мультфильмы для взрослых, грустно замечает Минкин. 

Судья все слышал и – не реагировал.

Через несколько дней Любарская умерла. У нее было больное сердце.

Проблемный сфинктер

«У каждого из нас свой язык», сказал в одном из своих интервью адвокат Добровинский. И словарь свой.

Так почему же этот человек настолько любит тему «горшка» и старается замазать других? Грубые «туалетные» слова, употребляемые во взрослом возрасте, связаны с особо чувствительной анальной зоной организма, считает психолог Юрий Бурлан. Особенности этой зоны, а именно сжатие и разжатие сфинктера, его напряжение и расслабление, влияют на формирование психики человека с анальным вектором. И этот вектор сформировал характер адвоката. Именно поэтому Добровинский не любит психологов – они называют вещи своими именами.

И напоследок – о «деле», с которого начали. 

В конце 2016 года лидер французской музыкальной группы Space Дидье Маруани обвинил Филиппа Киркорова в плагиате. Претензии вызвала песня Киркорова «Жестокая любовь» которая по мнению Маруани является переработкой его песни «Symphonic Space Dream». Француз и представляющий его интересы в России, адвокат Игорь Трунов, требовали возместить ущерб от нарушения авторских прав, а также компенсировать моральный вред, взыскав с ответчиков более 75 миллионов рублей.

Защищать Киркорова подрядился г-н Добровинский. И публично обрушился на г-на Трунова. Причем выражений не выбирал. «Очень пахнет аферой это дело. Оно и в прошлый раз не пахло, а воняло» (из сюжета 5 канала), «адвокаты французской стороны «профекаливают» абсолютно все, за что берутся» (из видеозаписи, выложенной на странице адвоката в Facebook). Помимо темы миазмов в его речи мелькали традиционные «вымогатели», «аферисты». В итоге Трунов подал жалобу в Адвокатскую палату Москвы, проведя лингвистическую экспертизу всего выше сказанного.

Что тут сказать? Лощеный г-н Добровинский, видимо, забыл о существовании таких документов как «Закон об адвокатуре и Кодекс профессиональной этики адвоката». В котором выбиты железные правила: «Адвокат не должен употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство или деловую репутацию другого адвоката либо авторитет
адвокатуры» (подп. 1 п. 2 cт. 15); «Адвокат обязан вести себя уважительно и не допускать оскорбительного поведения» (подп. 2.3.2); «Адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство, присущие их профессии» (п. 1 cт. 4) – это все оттуда.

Получается, что весь из себя вальяжный, говорливый и благоухающий дорогим парфюмом г-н Добровинский готов, если надо, на любое вранье и даже провокацию. Двадцать лет назад он сам раскрыл свое кредо в интервью газете «Мегаполис»: «в первую очередь – это поиск компромата, фактов и фактиков ... отыскивать всевозможные лазейки. ...Грубо говоря, это перевирание фактического материала».

И этому принципу он верен до сих пор. Да, сегодня это не завиральный юнец парижского розлива, а «решала», который имеет связи в высоких кабинетах, в том числе и у тех самых «оборотней» в погонах. В «деле Маруани» он мобилизовал всю верхушку московской полиции, продумал план провокации, уже радостно раздавал интервью и – наступил в г…но. Да еще людей подставил – погоны-то полетели! Потому что без образования все-таки никуда, да и от себя, как говорится, не убежишь. Анальный вектор – это диагноз.

Материалы по теме
Члена «Открытой России» лишили адвокатского статуса из-за «оскорбительных» постов о судах
Государственные адвокаты в регионах объявили забастовку из-за долгов по зарплате
Мосгорсуд признал законным решение о восстановлении статуса адвоката Игоря Трунова
Сейчас на главной
Горячие новости
Власти пообещали разобраться с противоречием антитеррористического и противопожарного протоколов
Министр открытого правительства Михаил Абызов пообещал в кратчайшие сроки решить проблему взаимоисключающих требований к торговым центрам от ФСБ и Госпожнадзора
Горячие новости
Король гольф-полей
Бывший вице-премьер российского правительства Виктор Христенко оказался владельцем сети компаний, которым принадлежат гольф-поля по всей стране. Общая стоимость активов г-на Христенко, связанных с гольфом, оценивается в 10 млрд рублей
Горячие новости
Подмосковье задыхается от мусора
Жители еще одного подмосковного города вышли на акцию протеста против мусорной свалки. Активисты Дмитровского района пытаются препятствовать проезду на полигон ТБО «Непейно» машин с отходами из Москвы и других подмосковных городов
Горячие новости
В Волоколамске ввели чрезвычайное положение
Жители подмосковного Волоколамска поздно вечером в четверг собрались на стихийный митинг около здания администрации, где в это время врио главы района Андрей Вихарев и мэр города Петр Лазарев обсуждали ситуацию вокруг мусорного полигона «Ядрово»
Авторская колонка
Вместо тысячи матерных слов
Русский язык невероятно богат. В нем 60 тысяч слов или даже больше. А я смотрю на Мизулину, на Тулеева, на еще одну звезду из преисподней, вот этого Чернова, и понимаю, что из этих 60 тысяч слов я не могу подобрать ни одного. Приличные слова закончились давно, а теперь уже закончились и бранные
Орехъ Антон
Горячие новости
Подмосковным перевозчикам запретят использовать автобусы старше 7 лет
По словам министра транспорта Игоря Трескова, законопроект также закрепляет оплату проезда во всех транспортных средствах Подмосковья не только картой «Стрелка», но и любой банковской картой, в том числе платежной системы «Мир»
меры безопасности
Неслучайная трагедия
О том, почему в 21 веке под мирным небом над головой гибнет так много людей, и что необходимо сделать для предотвращения страшных трагедий, мы поговорили с известным адвокатом Игорем Труновым. На первом плане, конечно, трагедия в Кемерово и свой разговор мы начали с вопроса, кто должен нести ответственность за гибель людей при пожаре
Горячие новости
Шакро Молодого приговорили к 9 годам и 10 месяцам
Никулинский суд Москвы приговорил криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой к 9 годам 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание «вор в законе» будет в исправительной колонии строгого режима
Горячие новости
Тверская область отказалась принимать мусорные отходы из Москвы
Для захоронения своих отходов Москва готова в Тверской области строить мусорные полигоны, потому что это регион с низкой плотностью населения, там много малолюдных мест, но нам этого не дают сделать, местные власти заявляют, что им это не нужно
Горячие новости
Власти США могут арестовать дипломатическую собственность России
Власти США рассматривают вопрос об аресте дипломатической собственности Российской Федерации. Такое решение может быть принято вопреки Венской конвенции, которая распространяется на дипсобственность
Горячие новости
Мэрия Риги выделит семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 50 тысяч евро
Рига окажет материальную помощь жителям Кемерово, чьи родственники погибли при пожаре 25 марта. Глава города Нил Ушаков сообщил, что предложение о финансовой помощи жителям Кемерово поступило от многих депутатов Рижской думы
Горячие новости
На полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа
На мусорном полигоне «Ядрово» в четверг, 29 марта, произошел очередной выброс свалочного газа. По данным местных властей, допустимая концентрация сероводорода в воздухе превышена в 12 раз
Горячие новости
Эксперты предупредили о росте розничных цен на бензин к лету на 5 рублей
В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые цены на бензин обновили исторический максимум. Трейдеры считают, что это может привести к угрозе дефицита топлива и росту цен в рознице
Горячие новости
Детей российских богачей «попросят» из британских вузов
Власти Великобритании в рамках антироссийских санкций из-за отравления Сергея Скрипаля могут ввести мораторий на обучение граждан РФ в колледжах и университетах королевства
Горячие новости
Российских олигархов лишат британских виз
Власти Великобритании на фоне ухудшения отношений с Россией из-за отравления Сергея Скрипаля намерены пересмотреть решения о выдаче виз инвесторам и предпринимателям из РФ. Проверка документов коснется 700 российских бизнесменов
Горячие новости
В Краснодарском крае из-за ЧМ-2018 временно отменили курортный сбор
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли решение об отмене курортного сбора в регионе на время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу
Горячие новости
Очистительный огонь
В Кемеровской области после гибели взрослых и детей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и народных волнений может начаться антикоррупционная операции, аналогичная той, что была проведена в Дагестане
Горячие новости
Генпрокуратура не обязана проверять министров
Генпрокуратура отказалась проверять на коррупционную составляющую сведения о переговорах бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера правительства Сергея Приходько на яхте миллиардера. Запрос направлял депутат от КПРФ Валерий Рашкин