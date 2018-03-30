В Волоколамске ввели режим чрезвычайного положения из-за мусорной свалки
Жители подмосковного Волоколамска поздно вечером в четверг собрались на стихийный митинг около здания администрации, где в это время врио главы района Андрей Вихарев и мэр города Петр Лазарев обсуждали ситуацию вокруг мусорного полигона «Ядрово»
Жители подмосковного Волоколамска поздно вечером в четверг собрались на стихийный митинг около здания администрации, где в это время врио главы района Андрей Вихарев и мэр города Петр Лазарев обсуждали ситуацию вокруг мусорного полигона «Ядрово». Поводом для совещания стал очередной сильный выброс сероводорода со свалки.
Спустя некоторое время Андрей Вихарев вышел к митингующей толпе и объявил о введении чрезвычайного положения в районе с 30 марта. «Я обещал сегодня выйти к народу. Мы совещались и приняли решение. Мы начинаем процедуру ввода ЧС. Сейчас мы ввели режим повышенной готовности. Завтра начинаем ввод ЧС. Мы вас услышали», - заявил г-н сказал Вихарев, слова которого приводит «Говорит Москва».
Кроме того, с 30 марта в школах Волоколамска объявлены каникулы в связи с ситуацией вокруг полигона «Ядрово».
В митинге около здания администрации приняли участие около 6 тысяч человек. Люди требовали ввести в районе чрезвычайное положение из-за превышения в воздухе сероводорода и других токсичных газов. Местные жители также обвинили власти в занижении показателей по выбросам сероводорода.
Так, по официальным данным, в ночь на 29 марта были зафиксированы выбросы, в 10 раз превышающие ПДК, но жители измерили показатели выбросов собственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода в 87,5 раз. Напомним, 21 марта после сильного выброса свалочного газа в больницы с признаками отравления обратились десятки детей.
Между тем, в МЧС России заявили, что предпосылок для введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Волоколамском районе нет. «Есть критерии введения чрезвычайной ситуации. Критерии прописаны в нормативно-правовых актах, в постановлении правительства РФ и в приказах, зарегистрированных в министерстве юстиции… То, что принято решение… о введении режима повышенной готовности, - это наиболее приемлемое и правильное решение, которое приняло руководство Волоколамского района», - заявил РИА Новости начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.