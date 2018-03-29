Мэрия Риги выделит семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 50 тысяч евро
Рига окажет материальную помощь жителям Кемерово, чьи родственники погибли при пожаре 25 марта. Глава города Нил Ушаков сообщил, что предложение о финансовой помощи жителям Кемерово поступило от многих депутатов Рижской думы
Мэрия Риги окажет материальную помощь жителям Кемерово, чьи родственники погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта. Глава города Нил Ушаков сообщил, что городской бюджет выделит россиянам 50 тысяч евро (3,5 млн рублей).
Нил Ушаков пояснил, что предложение о финансовой помощи жителям Кемерово поступило от многих депутатов Рижской думы. В четверг, 29 марта, это решение будет рассмотрено в Финансовом комитете.
В свою очередь губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что семьи погибших при пожаре получат по 5 илн рублей: по одному миллиону за каждого погибшего выделят региональные власти, по одному миллиону – федеральные власти и по 3 миллиона рублей выплатит совладелец ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека. Также в СКР поступили заявления о пропаже 67 человек после пожара.