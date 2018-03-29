На полигоне «Ядрово» в Волоколамске произошел очередной выброс свалочного газа
На мусорном полигоне «Ядрово» в четверг, 29 марта, произошел очередной выброс свалочного газа. По данным местных властей, допустимая концентрация сероводорода в воздухе превышена в 12 раз
На мусорном полигоне «Ядрово» в четверг, 29 марта, произошел очередной выброс свалочного газа. По данным местных властей, допустимая концентрация сероводорода в воздухе превышена в 12 раз.
«Сейчас МЧС готовит точную информацию. Понятно, что превышение временное, оно рассеется. Проблема возникла из-за безветрия, стоял штиль», - сообщил агентству ТАСС и. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев.
Днем ранее из-за выброса газа с полигона ТБО «Ядрово» волоколамским школам было рекомендовано отложить начало уроков.
Андрей Вихарев заявил, что выбросы свалочного газа возможны до тех пор, пока на полигоне не заработает система принудительной утилизации газа. Ее планируется запустить к 15 июня 2018 года.
«Хотелось бы, чтобы наши жители воспользовались возможностью и выезжали в профилактории, которые мы организовываем», - добавил новый глава района.
Напомним, 21 марта в результате сильного выброса на мусорной свалке десятки детей в Волоколамске пожаловались на плохое самочувствие. 32 ребенка были госпитализированы с признаками отравления.
Массовое отравление стало поводом для стихийного митинга в Волоколамске, в ходе которого местные жители устроили стычку с прежним главой района Евгением Гавриловым и забросали снежками губернатора Московской области Андрея Воробьева.