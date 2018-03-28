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28 марта 00:35

Закон о легализации частных военных компаний признали противоречащим Конституции

В отзыве кабинета министров на законопроект говорится, что легализация ЧВК противоречит Конституции РФ, которая запрещает создание общественных объединений, чьи цели и действия соответствуют вооруженным формированиям

Фото: guardinfo.online

Правительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект о легализации деятельности частных военных компаний (ЧВК).

В отзыве кабинета министров на законопроект говорится, что легализация ЧВК противоречит Конституции РФ, которая запрещает создание общественных объединений, чьи цели и действия соответствуют вооруженным формированиям, сообщает «Интерфакс».

Законопроект о легализации частных военных компаниях подготовили депутаты думской фракции «Справедливая Россия». В начале февраля докумнет отправили на экспертизу в правительство.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров поддержал инициативу депутатов и заявил о необходимости ввести ЧВК в правовое поле России и защитить права тех, кто там работает.

Сейчас российские ЧВК регистрируются в иностранной юрисдикции. 

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