Мэрия Кемерово опубликовала список погибших и пропавших при пожаре
На сайте мэрии Кемерово появился список погибших, пострадавших и пропавших без вести в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Список погибших насчитывает 25 человек – это те, чьи личности на данный момент установлены
На сайте мэрии Кемерово появился список погибших, пострадавших и пропавших без вести в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Список погибших насчитывает 25 человек – это те, чьи личности на данный момент установлены. В списке пропавших без вести – 38 человек. Еще 69 человек – в списке пострадавших.
Напомним, по официальным данным при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Еще 10 числятся пропавшими. Жители Кемерово составили собственный список погибших и пропавших без вести, в котором насчитывается 85 человек.
Так, житель Кемерово Александр Лиллевяли ранее сообщил «Медузе», что в запертом кинотеатре были три его дочери, однако в официальном списке пропавших указана только 5-летняя Валерия Лиллевяли.
Список пропавших без вести (по состоянию на 27.03.2018):
Мороз Полина Сергеевна (1982) и Мороз Мария Витальевна (13 лет), Ерохина Майя Александровна (11 лет); Лиллевяли Валерия (5 лет), Трусова Вероника Михайловна (8 лет) и Трусова Василина Михайловна (5 лет), Алина (16 лет), Никулин Вячеслав (10 лет), Мельникова Евгения Геннадьевна, Сухозад Нина Ивановна (1949), Ковалевская Светлана (5 лет) и Ковалевский Егор (9 лет), Алимова Ульяна Дмитриевна (6 лет) и Алимова Яна (42 года), Каган Александр Григорьевич (11 лет) и Каган Григорий Александрович (42 года), Зипунова Виктория Константиновна (23.10.2006), Бахаев Вячеслав Владимирович (01.04.74) и Бахаева Анна Вячеславовна (8 лет), Сабадаш Алена Игоревна (1995 год), Востриков Роман Игоревич (2 года), Востриков Артем Игоревич (5 лет), Вострикова Анна Игоревна (7 лет), Вострикова Елена Сергеевна, Галанин Михаил Дмитриевич (2008) и Галанин Дмитрий Саркисович (1975), Сараева Дарья Петровна (6 класс), Кляйн Анфиса Викторовна (30 лет), Сидоров Денис Петрович (39 лет), Сидоров Егор (15 лет), Сидорова Арина (22.09.2008), Смирнова Анастасия Александровна (11 лет), Курчевская Татьяна Александровна (11 лет), Почанкина Виктория (11 лет), Понушкова Вероника (11 лет), Черникова Вилена (11 лет), Курчевич Таня (4 года), Вдовина Елена Валерьевна (1973)
Список погибших, личность которых установлена (по состоянию на 27.03.2018):
Агаркова Надежда Васильевна (57 лет), внучка Агаркова Мария Сергеевна (17.03.2008), внук Агарков Константин Сергеевич (21.09.2009), Баранова Марина Ивановна (60 лет), Баранов Артем Дмитриевич (12 лет), Баранова Арина Дмитриевна (8 лет), Устинова Наталья Николаевна (35 лет) и Устинова Ульяна Станиславовна (4,5 года), Мухин Антон Григорьевич (28 лет) и Мухин Ратибор Антонович (5 лет), Дарсалия Татьяна Викторовна, Селезень Наталья Александровна (1980 г. р.) (Раева), Архипенко Станислав Игоревич (15.04.1986) и Архипенко Виктория Станиславовна (25.06.2012), Москаленко Олеся Александровна (30 лет), Москаленко Ксения Евгеньевна (4 года), Москаленко Евгений Вячеславович (35 лет) и Чмыхалов Вадим Олегович (10 лет), Сыпко Елизавета Александровна (12 лет), Федина Ольга Владимировна (1972 г. р.), Иванчик Артемий Анатольевич (2008 г. р.), Тесленко Игорь Юрьевич (51 год) и Тесленко Арина Игоревна (8 лет), Ананьева Ксения Александровна (28.09.2006), Бахаева Ирина Владимировна (23.01.74)