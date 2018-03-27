Родственники погибших в ТЦ «Зимняя вишня» могут потребовать компенсации с виновников пожара
Семьи погибших в результате пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» смогут потребовать компенсации с виновных в халатности или поджоге. Об этом сообщил известный адвокат Игорь Трунов
Семьи погибших в результате пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» смогут потребовать компенсации с виновных в халатности или поджоге. Об этом сообщил известный адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы потерпевших по делу о пожаре в пермском ночном клубе «Хромая лошадь».
Ранее сообщалось, что власти Кемеровской области выделят по одному миллиону рублей за каждого погибшего при пожаре в «Зимней вишне». Еще по 3 млн рублей за каждого погибшего обещал выплатить бенефициар торгового центра Денис Штенгелов.
Игорь Трунов отметил, что родственники погибших и пострадавшие также могут подать иски о возмещении вреда к виновным в рамках уголовного процесса.
«Конечно, родственникам погибших сейчас не до этого - проходит опознание, наверняка потребуется ДНК-экспертиза, параллельно пойдет уголовное расследование. Но уголовный процесс - долгое дело, за это время владельцы торгового центра или те, кого привлекут к ответственности, могут вывести имущество за рубеж», - заявил адвокат, слова которого приводит РИА Новости.
Юрист отметил, что именно такая ситуация произошла с потерпевшими по делу о пожаре в «Хромой лошади». Иски остались ничем не обеспеченными, так как имущество виновных находилось в Испании.
По словам адвоката, как правило, торговые центры застрахованы, и страховые компании будут обязаны выплатить компенсацию вреда владельцам. Однако в отличие от авиакомпаний, которые в обязательном порядке страхуют ответственность, владельцы торговых центров часто на этом экономят. «Велика вероятность, что в этом случае нет страхования ответственности», - отметил Игорь Трунов.
Юрист считает, что необходимо законодательно обязать владельцев крупных объектов, которые посещает большое число людей, страховать свою ответственность.
По словам Игоря Трунова, сейчас необходимо выяснить все обстоятельства дела о пожаре в «Зимней вишне». «Если это халатность, бардак, который у нас повсеместно, коррупционная составляющая. Надо расследовать дело по полной, проверить владельца, работников, которые могли допустить нарушения, сотрудников госорганов, не закрывали ли они глаза на неработающую систему пожаротушения и закрытые лестницы», - добавил адвокат.